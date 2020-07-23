Чт, 23.07.2020
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МИЛОТА ⟩ Пес научился кататься на скейтборде! А вам слабо повторить?

Пес на коньках. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Rick Vierkandt / SWNS.com / Rick Vierkandt / SWNS.com

В Вашингтоне (США) у 29-летней Хейли Адэр и ее мужа Ника живет пес по имени Даррел. В начале карантина, чтобы скрасить время на изоляции, хозяева решили познакомить собаку со скейтбордом. И не пожалели, ведь из нее получился‌ настоящий скейтбордист, передает Питомцы Mail.ru

По словам хозяйки, Даррел быстро научился вставать на доску и отталкиваться одной лапой от земли, а сейчас он умеет еще и крутить доску вокруг себя. «Это очень стимулирует его мозг и учит держать равновесие. Для него это суперразвлечение, а для нас хорошее упражнение», —‌ говорит Адэр.

Девушка занимается с собакой по 20 минут 5 дней в неделю — и песик этому только рад. Теперь супруги планируют сводить Даррела в скейт-парк, где тот сможет посмотреть на других скейтеров и, вероятно, порадовать кого-то своими навыками!

Собака на скейтборде

ФОТО: Личный архив хозяйки

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