МИЛОТА ⟩ Пес научился кататься на скейтборде! А вам слабо повторить?

По словам хозяйки, Даррел быстро научился вставать на доску и отталкиваться одной лапой от земли, а сейчас он умеет еще и крутить доску вокруг себя. «Это очень стимулирует его мозг и учит держать равновесие. Для него это суперразвлечение, а для нас хорошее упражнение», —‌ говорит Адэр.