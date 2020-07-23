ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! ⟩ Канье Уэст заявил, что уже два года пытается развестись с Ким Кардашьян

Пожалуй, что за полгода 43-летний Канье Уэст не давал столько инфоповодов, сколько за последние пару дней. Его твиттер стал главным источником сенсаций.
Поток откровений не заканчивается после выступления на мероприятии в рамках предвыборной кампании, на котором рэпер разрыдался и рассказал, что он и его супруга Ким Кардашьян не планировали рождение дочери Норт и думали о том, чтобы Ким сделала аборт, так как Канье был не готов к появлению детей и посвящал себя карьере. Теперь Канье написал, что еще два года назад пытался развестись с Ким, передает Spletnik.ru.
Я пытался добиться развода с момента встречи Ким с Meek Mill в номере Waldorf для «обсуждения тюремной реформы». Meek — мой друг, он был почтителен... Ким перешла черту. Я стою пять миллиардов долларов и даже больше. Крис и Ким сделали заявление без моего одобрения. Жена не должна так поступать. Белое превосходство,
— написал Уэст в серии твитов, которые, впрочем, как и предыдущие, были удалены буквально через пару минут после публикации.
Вчера также стало известно, что Кардашьян была очень расстроена заявлениями мужа и пыталась вместе с матерью Крис Дженнер и врачом прилететь в Вайоминг, чтобы госпитализировать Уэста. Судя по всему, сделать им это не удалось. Один из инсайдеров заявил изданию The Sun, что Канье спрятался от родственников в бункере, который оборудован на его ранчо стоимостью 14 миллионов долларов.
Многие пользователи сети стали подшучивать над поведением рэпера, но многие знаменитости встали на его защиту. Напомним, что у Уэста ранее было диагностировано биполярное расстройство.
Маниакальная фаза — это не шутки. Если вы не можете проявить сочувствия, то лучше тогда ничего не говорите,
— написала певица Холзи.
Ее сообщение перепостила Джейми Ли Спирс, младшая сестра Бритни Спирс, которая также призвала с уважением относиться к людям, испытывающим психические проблемы.
Если вы имели дело с людьми с психическими расстройствами, вы знаете, как важно уважительно относиться к ситуации и частной жизни этого человека. Как общество мы должны научиться поступать так же,
— написала она.
Было бы лучше, если бы люди помолились за человека, испытывающего проблемы с психическим здоровьем, а не просто постили мемы,
— высказалась Деми Ловато.
Впрочем, стоит ли сейчас воспринимать все откровения рэпера всерьез, тоже вопрос весьма спорный.