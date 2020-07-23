ВОТ ЭТО ПОВОРОТ! ⟩ Канье Уэст заявил, что уже два года пытается развестись с Ким Кардашьян

Поток откровений не заканчивается после выступления на мероприятии в рамках предвыборной кампании, на котором рэпер разрыдался и рассказал, что он и его супруга Ким Кардашьян не планировали рождение дочери Норт и думали о том, чтобы Ким сделала аборт, так как Канье был не готов к появлению детей и посвящал себя карьере. Теперь Канье написал, что еще два года назад пытался развестись с Ким, передает Spletnik.ru.