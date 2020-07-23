Чт, 23.07.2020
Какие детки! Семья Таави Рыйваса наслаждается летом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ОЧУМЕТЬ ⟩ Марина Александрова сделала стрелки и покорила фанатов

Марина Александрова

ФОТО: Антенна

37-летняя Марина Александрова предстала в роковом образе на новом снимке в инстаграме. Она сделала яркий макияж с эффектными стрелками, передает Леди Mail.ru

37-летняя Марина Александрова предстала в роковом образе на новом снимке в инстаграме. Она сделала яркий макияж с эффектными стрелками.

«Нереальная», «Всегда разная! Неуловимая», «Стрелки обалденные!», «Какая красивая!» — пишут поклонники актрисы.

Ранее Марина показала селфи без макияжа, поделилась селфи в бикини и снялась в красивой фотосессии.

НАВЕРХ