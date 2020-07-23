ОЧУМЕТЬ ⟩ Марина Александрова сделала стрелки и покорила фанатов

37-летняя Марина Александрова предстала в роковом образе на новом снимке в инстаграме. Она сделала яркий макияж с эффектными стрелками, передает Леди Mail.ru.
37-летняя Марина Александрова предстала в роковом образе на новом снимке в инстаграме. Она сделала яркий макияж с эффектными стрелками.
«Нереальная», «Всегда разная! Неуловимая», «Стрелки обалденные!», «Какая красивая!» — пишут поклонники актрисы.
Ранее Марина показала селфи без макияжа, поделилась селфи в бикини и снялась в красивой фотосессии.
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“Оказывается, он видел меня где-то прежде, и с первого взгляда воспылал ко мне чувствами. И что он мечтал бы видеться со мной хотя бы изредка. Ну и как я могла отказать? Это было так дьявольски романтично” /«Завтрак у Тиффани»/ @tiffanyandco 📸 @asyamovsisian style: @oksanaon mua: @lusi_ignateva