Чт, 23.07.2020
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Таллинне сотни обеспеченных подростков выстроились в очередь за кроссовками ценой в 250 евро

Tossude ostuõiguse loosimine Kauplus Aasias.

ФОТО: Lugeja foto

Вчера вечером недалеко от Балтийского вокзала в Таллинне образовалась огромная очередь, проезжавшие мимо задались логичным вопросом: что происходит? Более сотни молодых людей и девушек стояли в очереди, чтобы купить лотерейный билет за 2 евро, а среди всех участников лотереи разыгрывалось право покупки эксклюзивных кроссовок за 250 евро, пишет Elu24.

Во дворе магазина Kauplus Aasia более 100 человек надеялись выиграть право покупки эксклюзивных кроссовок Air Jordan 1 High OG за 250 евро. Если им доставался счастливый билет, то оплатить покупку можно было на месте карточкой или наличными. 

Кроссовки Air Jordan 1 Hi OG Smoke Grey.

ФОТО: Instagram/@reedeshop

Лотерею проводил именитый эстонский рэпер Reket. 

Для всех участников лотереи действовала однократная скидка в размере 15 процентов в магазине Reede. 

В таком же формате акция прошла на прошлых выходных в Риге. 

Очередь за кроссовками 

ФОТО: Lugeja foto

Очередь за кроссовками 

ФОТО: Lugeja foto

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