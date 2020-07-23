ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Таллинне сотни обеспеченных подростков выстроились в очередь за кроссовками ценой в 250 евро

Вчера вечером недалеко от Балтийского вокзала в Таллинне образовалась огромная очередь, проезжавшие мимо задались логичным вопросом: что происходит? Более сотни молодых людей и девушек стояли в очереди, чтобы купить лотерейный билет за 2 евро, а среди всех участников лотереи разыгрывалось право покупки эксклюзивных кроссовок за 250 евро, пишет Elu24.
Во дворе магазина Kauplus Aasia более 100 человек надеялись выиграть право покупки эксклюзивных кроссовок Air Jordan 1 High OG за 250 евро. Если им доставался счастливый билет, то оплатить покупку можно было на месте карточкой или наличными.
Лотерею проводил именитый эстонский рэпер Reket.
Для всех участников лотереи действовала однократная скидка в размере 15 процентов в магазине Reede.
В таком же формате акция прошла на прошлых выходных в Риге.