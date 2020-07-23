ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Таллинне сотни обеспеченных подростков выстроились в очередь за кроссовками ценой в 250 евро

Вчера вечером недалеко от Балтийского вокзала в Таллинне образовалась огромная очередь, проезжавшие мимо задались логичным вопросом: что происходит? Более сотни молодых людей и девушек стояли в очереди, чтобы купить лотерейный билет за 2 евро, а среди всех участников лотереи разыгрывалось право покупки эксклюзивных кроссовок за 250 евро, пишет Elu24.