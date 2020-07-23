ФОТО ⟩ Кристины Шмигун-Вяхи: будь начеку – мощный конкурент в отличной форме!

Двухкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам – Юстина Ковальчик – находится в очень хорошей физической форме. 37-летняя полька разместила в Instagram несколько фотографий, на которых также виден впечатляющий пресс, пишет Elu24.
В этапов Кубка мира по лыжным гонкам Ковальчик больше не участвует, но иногда участвует в соревнованиях на длинные дистанции. Польская спортсменка также любит путешествовать пешком и лазать по горам.
В 2007 году лыжница выиграла первый этап Кубка мира, проходивший в Эстонии в Отепя. Также, в том же году она одержала победу на дистанции 25 километров в Польше и приняла участие в 45- и 70-километровых марафонах в Италии.
Ковальчик имеет в общей сложности пять олимпийских медалей: две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. Полька также выиграла два золота на чемпионате мира. Среди прочего мастер спорта Ковальчик – на четвертый раз участия выиграла Тур де Ски. У нее три победы на этапных соревнованиях чемпионата мира в Отепяэ.