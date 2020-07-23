Чт, 23.07.2020
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ФОТО ⟩ Кристины Шмигун-Вяхи: будь начеку – мощный конкурент в отличной форме!

Vancouver 2010. 30 kilomeetri ühisstart. Vasakult hilisem võitja Justyna Kowalczyk (nr 1), tema järel Norra suusakuninganna Marit Björgen, siis eestlanna Kristina Šmigun-Vähi. Pildile mahuvad veel rootslanna Anna Olsson, Soome suusaäss Anna-Kaisa Saarinen (nr 2) ning Kristin Stoermer Steira Norrast.

ФОТО: DMITRY LOVETSKY/AP/Scanpix

Двухкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам  – Юстина Ковальчик – находится в очень хорошей физической форме. 37-летняя полька разместила в Instagram несколько фотографий, на которых также виден впечатляющий пресс, пишет Elu24.

В этапов Кубка мира по лыжным гонкам Ковальчик больше не участвует, но иногда участвует в соревнованиях на длинные дистанции. Польская спортсменка также любит путешествовать пешком и лазать по горам.

В 2007 году лыжница выиграла первый этап Кубка мира, проходивший в Эстонии в Отепя. Также, в том же году она одержала победу на дистанции 25 километров в Польше и приняла участие в 45- и 70-километровых марафонах в Италии.

Ковальчик имеет в общей сложности пять олимпийских медалей: две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. Полька также выиграла два золота на чемпионате мира. Среди прочего мастер спорта Ковальчик – на четвертый раз участия выиграла Тур де Ски. У нее три победы на этапных соревнованиях чемпионата мира в Отепяэ.

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