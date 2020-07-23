ФОТО ⟩ Кристине Шмигун-Вяхи стоит насторожиться: мощный конкурент в отличной форме!

В этапов Кубка мира по лыжным гонкам Ковальчик больше не участвует, но иногда участвует в соревнованиях на длинные дистанции. Польская спортсменка также любит путешествовать пешком и лазать по горам.

В 2007 году лыжница выиграла первый этап Кубка мира, проходивший в Эстонии в Отепя. Также, в том же году она одержала победу на дистанции 25 километров в Польше и приняла участие в 45- и 70-километровых марафонах в Италии.