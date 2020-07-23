ВИДЕО ⟩ Звезда СССР Тынис Мяги в откровенном интервью российским СМИ: почему он больше не поет хит «Олимпиада-80»

Исполнение главной песни московских Олимпийских игр - «Олимпиада-80» - принесло молодому эстонскому певцу Тынису Мяги всесоюзную известность. В интервью ТАСС артист рассказал, что исполнителем этой песни он стал благодаря ее автору - композитору Давиду Тухманову. По его словам, он по-прежнему ведет активную концертную деятельность, но песню про Олимпиаду больше не поет, сообщает ТАСС.
Исполнение главной песни московских Олимпийских игр - «Олимпиада-80» - принесло молодому эстонскому певцу Тынису Мяги всесоюзную известность. В беседе с корреспондентом ТАСС Мяги рассказал, что исполнителем этой песни он стал благодаря ее автору - композитору Давиду Тухманову.
«Не знаю, почему он [Тухманов] выбрал меня. Может, потому что у меня акцент такой, прибалтийский. Может, это понравилось им»,
- говорит Тынис.
Певец считает, что еще одной причиной могла стать международная политическая обстановка. Ряд западных стран заявили, что бойкотируют московскую Олимпиаду из-за войны в Афганистане.
«Я думаю, был план показать другое лицо Советского Союза, - сказал певец. - Была издана пластинка "Крутятся диски" к Олимпиаде-80, где на одной стороне был я, на другой - Валерий Леонтьев. На конверте на фото я сидел в синих джинсах, с электрогитарой, босиком. Это был скандал: советский певец так выглядит! Думаю, это было специально сделано».
К песне «Олимпиада-80» было снято несколько вариантов видеоклипа, в том числе на концерте Мяги, в Останкино и на таллиннской набережной Пирита. Именно последняя версия, в которой Мяги исполняет песню на фоне яхт и моря, в итоге была утверждена к показу.
Олимпиада преобразила Таллинн
Тянис Мяги убежден, что эстонская столица благодаря Олимпиаде преобразилась.
«Думаю, Олимпиада дала Таллинну очень много. Построили много новых зданий, порты привели в порядок, появился большой городской холл, где было много хороших концертов. Многое было сделано»,
- говорит он.
Соревнования по парусному спорту, которые в рамках Олимпиады проходили в Таллинне, Тынис Мяги не видел, поскольку все это время провел в Москве. «Мои воспоминания об Олимпиаде - это работа, в основном, - говорит он. - Я был в Москве, мы жили в Олимпийской деревне, давали по два-три концерта в день. Я не помню, чтобы я был в Таллинне вообще».
Исполнение песни «Олимпиада-80» помогло эстонскому певцу, который ранее уже спел популярную композицию «Остановите музыку», обрести всесоюзную известность.
«Когда я ее спел, меня узнало еще больше людей. По всему Союзу тогда у меня было много концертов»,
- рассказывает Мяги.
По словам Мяги, сегодня он по-прежнему ведет активную концертную деятельность, но песню про Олимпиаду больше не поет.
«Я с 1986 года занимаюсь своей музыкой, концерты у меня почти каждый день, пластинки очень хорошо продаются, - говорит он. - Иногда исполняю "Остановите музыку", но песню про Олимпиаду не пою. Через 40 лет после игр она уже не так звучит».
XXII Олимпийские игры в Москве
Летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований проводилась в других городах Советского Союза - в Таллинне стартовали парусные регаты, в Киеве, Ленинграде и Минске состоялись предварительные игры футбольного турнира, в подмосковных Мытищах на стрельбище «Динамо» прошли соревнования по пулевой стрельбе. На них было разыграно 203 комплекта медалей в 21 виде спорта. В соревнованиях приняло участие более 5,2 тысяч спортсменов.
Московская Олимпиада состоялась несмотря на бойкот, инициированный США в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Более 60 государств бойкотировали Олимпиаду. Команды из Канады, Японии, Китая, ФРГ и Соединенных Штатов так и не приняли участие в Играх. В СССР приехали спортсмены из 81 страны. При этом некоторые участники Игр из-за запрета властей своих стран выступали под олимпийским флагом.
Несмотря на отсутствие на Играх большого числа высококлассных спортсменов из стран, бойкотировавших соревнования, московская Олимпиада оказалась необычайно щедрой на высокие достижения. За 14 дней состязаний было установлено 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов. Советская сборная завоевала 195 наград, в том числе 80 золотых, и заняла первое место в неофициальном медальном зачете. Средства массовой информации всего мира широко освещали Олимпиаду-80, включая церемонии открытия и закрытия Игр. Спортивный праздник транслировался для более, чем полутора миллиардов человек в 111 странах мира.