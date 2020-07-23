ВИДЕО ⟩ Звезда СССР Тынис Мяги в откровенном интервью российским СМИ: почему он больше не поет хит «Олимпиада-80»

Исполнение главной песни московских Олимпийских игр - «Олимпиада-80» - принесло молодому эстонскому певцу Тынису Мяги всесоюзную известность. В беседе с корреспондентом ТАСС Мяги рассказал, что исполнителем этой песни он стал благодаря ее автору - композитору Давиду Тухманову.

«Не знаю, почему он [Тухманов] выбрал меня. Может, потому что у меня акцент такой, прибалтийский. Может, это понравилось им»,

- говорит Тынис.

Певец считает, что еще одной причиной могла стать международная политическая обстановка. Ряд западных стран заявили, что бойкотируют московскую Олимпиаду из-за войны в Афганистане.

«Я думаю, был план показать другое лицо Советского Союза, - сказал певец. - Была издана пластинка "Крутятся диски" к Олимпиаде-80, где на одной стороне был я, на другой - Валерий Леонтьев. На конверте на фото я сидел в синих джинсах, с электрогитарой, босиком. Это был скандал: советский певец так выглядит! Думаю, это было специально сделано».

К песне «Олимпиада-80» было снято несколько вариантов видеоклипа, в том числе на концерте Мяги, в Останкино и на таллиннской набережной Пирита. Именно последняя версия, в которой Мяги исполняет песню на фоне яхт и моря, в итоге была утверждена к показу.

Олимпиада преобразила Таллинн

Тянис Мяги убежден, что эстонская столица благодаря Олимпиаде преобразилась.

«Думаю, Олимпиада дала Таллинну очень много. Построили много новых зданий, порты привели в порядок, появился большой городской холл, где было много хороших концертов. Многое было сделано»,

- говорит он.

Соревнования по парусному спорту, которые в рамках Олимпиады проходили в Таллинне, Тынис Мяги не видел, поскольку все это время провел в Москве. «Мои воспоминания об Олимпиаде - это работа, в основном, - говорит он. - Я был в Москве, мы жили в Олимпийской деревне, давали по два-три концерта в день. Я не помню, чтобы я был в Таллинне вообще».

Исполнение песни «Олимпиада-80» помогло эстонскому певцу, который ранее уже спел популярную композицию «Остановите музыку», обрести всесоюзную известность.

«Когда я ее спел, меня узнало еще больше людей. По всему Союзу тогда у меня было много концертов»,

- рассказывает Мяги.

По словам Мяги, сегодня он по-прежнему ведет активную концертную деятельность, но песню про Олимпиаду больше не поет.

«Я с 1986 года занимаюсь своей музыкой, концерты у меня почти каждый день, пластинки очень хорошо продаются, - говорит он. - Иногда исполняю "Остановите музыку", но песню про Олимпиаду не пою. Через 40 лет после игр она уже не так звучит».

XXII Олимпийские игры в Москве

Летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований проводилась в других городах Советского Союза - в Таллинне стартовали парусные регаты, в Киеве, Ленинграде и Минске состоялись предварительные игры футбольного турнира, в подмосковных Мытищах на стрельбище «Динамо» прошли соревнования по пулевой стрельбе. На них было разыграно 203 комплекта медалей в 21 виде спорта. В соревнованиях приняло участие более 5,2 тысяч спортсменов.

Московская Олимпиада состоялась несмотря на бойкот, инициированный США в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Более 60 государств бойкотировали Олимпиаду. Команды из Канады, Японии, Китая, ФРГ и Соединенных Штатов так и не приняли участие в Играх. В СССР приехали спортсмены из 81 страны. При этом некоторые участники Игр из-за запрета властей своих стран выступали под олимпийским флагом.