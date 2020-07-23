Анна Седокова выходит замуж

Сексуальную внешность и карьеру певицы Анны Седоковой обсуждают часто, но вот в любви ей в последние годы не везет. Тем радостней была для ее поклонников новость, опубликованная на ее странице в Instagram.
Певица выложила фото на яхте и рассказала, что ее молодой возлюбленный, латвийский баскетболист Янис Тимма, сделал ей предложение, на которое она ответила согласием. Его любви певица посвятила целую оду.
«Мне кажется, „до тебя“ не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь», — трогательно начала она, пообещав Янису не только стать прекрасной женой, но и лучшей матерью их детям.
Подписчики Анны поддержали ее поздравительными комментариями.аЯнис Тимм, который моложе своей избранницы почти на десять лет, также поделился этим снимком на своей странице и признался в любви к будущей супруге.
Не все пользователи сети Instagram были так любезны. Анна дважды была замужем и имеет троих детей от разных мужчин, а с Янисом начала встречаться только в прошлом году. Так что неудивительно, что среди потоков меда в микроблоге у Анны затесалась и ложка дегтя. «Здорово, конечно. Но где-то это все я уже слышала…» — написала одна из подписчиц.