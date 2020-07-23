УМУ НЕПОСТИЖИМО! ⟩ NILETTO рассказал, какие откровенные фото шлют ему фанатки

Данил Прытков, более известный как NILETTO, получил популярность благодаря хиту «Любимка». Обаятельный артист довольно быстро обзавелся тысячами фанаток, чьим вниманием пользуется без капли стеснения.
Еще недавно певец публично заявлял, что практикует интим со своими поклонницами. Регулярный секс, по словам NILETTO, помогает ему оставаться в прекрасной физической форме.
«Это природа, друзья. Я по жизни человек-фристайл. И иногда это секс на фристайле. Мне кажется, нет ни одного популярного чувака, ни одного артиста, который не пользовался бы своей успешностью, чтобы хоть раз переспать с фанаткой», — откровенничал 28-летний Данил.
Стоит ли говорить о том, что девушки со всей России то и дело шлют ему свои откровенные фото в надежде на внимание со стороны кумира. К такому ажиотажу певец уже привык. «Фанатки присылают мне сиськи-письки — дрочи не хочу!» — с улыбкой признается главный российский «любимка», пишет «Стархит».
А вот родители Прыткова все еще не могут привыкнуть к его бешеной славе. «Сейчас они видят результат, но все равно не совсем представляют, насколько я популярен. Мы с отцом еще до карантина ходили в магазин, и тогда человек 30-40 подошли ко мне и попросили сфотографироваться. Папа был очень удивлен», — отмечал Данил.
К слову, NILETTO благодарен родным за любовь и должное воспитание. Артист не скрывает трепетного отношения к матери, которую недавно нежно поздравил с днем рождения.
«Сегодня особенно крепко должен обнять... И обниму, когда смогу быть рядом. Крепко! Девчоночка моя капризная! Моя драгоценная женщина!» — эти слова он посвятил своей родительнице, что вызывало еще большее уважение к нему со стороны девушек.