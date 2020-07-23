УМУ НЕПОСТИЖИМО! ⟩ NILETTO рассказал, какие откровенные фото шлют ему фанатки

Еще недавно певец публично заявлял, что практикует интим со своими поклонницами. Регулярный секс, по словам NILETTO, помогает ему оставаться в прекрасной физической форме.

«Это природа, друзья. Я по жизни человек-фристайл. И иногда это секс на фристайле. Мне кажется, нет ни одного популярного чувака, ни одного артиста, который не пользовался бы своей успешностью, чтобы хоть раз переспать с фанаткой», — откровенничал 28-летний Данил.

Стоит ли говорить о том, что девушки со всей России то и дело шлют ему свои откровенные фото в надежде на внимание со стороны кумира. К такому ажиотажу певец уже привык. «Фанатки присылают мне сиськи-письки — дрочи не хочу!» — с улыбкой признается главный российский «любимка», пишет «Стархит».

А вот родители Прыткова все еще не могут привыкнуть к его бешеной славе. «Сейчас они видят результат, но все равно не совсем представляют, насколько я популярен. Мы с отцом еще до карантина ходили в магазин, и тогда человек 30-40 подошли ко мне и попросили сфотографироваться. Папа был очень удивлен», — отмечал Данил.

К слову, NILETTO благодарен родным за любовь и должное воспитание. Артист не скрывает трепетного отношения к матери, которую недавно нежно поздравил с днем рождения.