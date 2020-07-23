ЛЕДЕНЯЩАЯ КРОВЬ ИСТОРИЯ ⟩ В центре Москвы зверски убита невеста, жениха-тирана не могут найти
Труп молодой возлюбленной сына обнаружила несостоявшаяся свекровь, рассказывает Topnews.
Труп невесты обнаружила мать жениха Александра. Она забеспокоилась, когда сын на протяжении трех дней не отвечал на звонки. Приехав к нему домой, она нашла на кровати обнаженное тело девушки с многочисленными синяками и гематомами, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. 26-летняя Марина умерла еще два дня назад, выяснили эксперты.
По словам шокированной женщины, пара не конфликтовала. Сын трудился на стройке, а его любимая работала администратором в магазине. Мать пропавшего жениха пояснила, что пара встречалась давно, отношения между влюбленными были нежными, а на 8 августа была назначена свадьба.
Соцсети
Источник пояснил, что заплаканная свекровь с трясущимися руками прибежала к соседям. Она рассказала, что нашла мертвой невесту сына.
Позднее в Сети появилось видео, которое опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. На кадрах заметно, как вечером пара, явно поссорившись, возвращается домой. Плачущая девушка заходит в подъезд, а ее жених, ругаясь, наносит ей удар по голове.
В Сети появилась переписка и посты из соцсетей убитой невесты. Ее страница, закрытая от незнакомых людей, была посвящена личной жизни с ее женихом, сообщает РЕН ТВ.
Из переписке можно сделать вывод, что пара часто ссорилась, а молодой человек нередко оскорблял невесту и поднимал на нее руку. Более того, девушка то принимает решение прекратить всяческие отношения с парнем, то просит у жениха «начать все сначала». Жених Александр, в свою очередь, эмоционально просил у нее прощения и называл «единственным лучиком в его серой жизни».
Он обещал исправиться и говорил Марине, что та не заслуживает плохого отношения.
"А ведь знаешь, как я тебя люблю сильно, рутина нас убивает, я чувствую, что мы сможем все вместе, все прожить в горе и в радости, в богатстве и в бедности, нужно бороться, не останавливаться, вместе мы сильные всех", - написала девушка 27 мая - за день до того, как обратилась в травмпункт после очередного избиения.
Кммеры засняли, как жених ударил невесту перед зверским убийством