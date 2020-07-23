ЛЕДЕНЯЩАЯ КРОВЬ ИСТОРИЯ ⟩ В центре Москвы зверски убита невеста, жениха-тирана не могут найти

В центре Москвы в Колпачном переулке накануне было обнаружено мертвое тело 25-летней женщины. Как выяснили российские СМИ, убитая готовилась к свадьбе - до намеченной даты оставались лишь две недели.

Труп невесты обнаружила мать жениха Александра. Она забеспокоилась, когда сын на протяжении трех дней не отвечал на звонки. Приехав к нему домой, она нашла на кровати обнаженное тело девушки с многочисленными синяками и гематомами, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. 26-летняя Марина умерла еще два дня назад, выяснили эксперты.

По словам шокированной женщины, пара не конфликтовала. Сын трудился на стройке, а его любимая работала администратором в магазине. Мать пропавшего жениха пояснила, что пара встречалась давно, отношения между влюбленными были нежными, а на 8 августа была назначена свадьба.

Соцсети Соседи также характеризуют их только с положительной стороны, по словам источника Лайфа , в их квартире всегда было тихо. Жених, которого сейчас разыскивают правоохранители, занимался спортом, всегда был спокойным.

Источник пояснил, что заплаканная свекровь с трясущимися руками прибежала к соседям. Она рассказала, что нашла мертвой невесту сына.

Изучив камеры видеонаблюдения, полицейские выяснили, что в в ночь на 19 июля жених и невеста зашли в подъезд. Дальнейшие события неизвестны, ими занимается следствие. До сих пор не установлено и то, куда исчез жених убитой. Ведется его розыск.

Между тем, предварительной причиной смерти судмедэксперты назвали сочетанную травму тела. У девушки фиксировали черепно-мозговую травму, кости лицевого скелета были сломаны, на теле найдены колото-резаные раны. По словам экспертов, зафиксированы гематомы нижних и верхних конечностей.

Позднее в Сети появилось видео, которое опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. На кадрах заметно, как вечером пара, явно поссорившись, возвращается домой. Плачущая девушка заходит в подъезд, а ее жених, ругаясь, наносит ей удар по голове.

В Сети появилась переписка и посты из соцсетей убитой невесты. Ее страница, закрытая от незнакомых людей, была посвящена личной жизни с ее женихом, сообщает РЕН ТВ.

Из переписке можно сделать вывод, что пара часто ссорилась, а молодой человек нередко оскорблял невесту и поднимал на нее руку. Более того, девушка то принимает решение прекратить всяческие отношения с парнем, то просит у жениха «начать все сначала». Жених Александр, в свою очередь, эмоционально просил у нее прощения и называл «единственным лучиком в его серой жизни».

ФОТО: Соцсети

Он обещал исправиться и говорил Марине, что та не заслуживает плохого отношения.

ФОТО: Соцсети

"А ведь знаешь, как я тебя люблю сильно, рутина нас убивает, я чувствую, что мы сможем все вместе, все прожить в горе и в радости, в богатстве и в бедности, нужно бороться, не останавливаться, вместе мы сильные всех", - написала девушка 27 мая - за день до того, как обратилась в травмпункт после очередного избиения.

ФОТО: Соцсети