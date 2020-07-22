ВИДЕО ⟩ Волочкова при параде явилась в суд Москвы по делу о поездке в монастырь

Ранее сообщалось, что скандальная балерина пыталась посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево, которое было закрыто на карантин с 25 апреля. О ее присутствии быстро доложили местные жители. На видео, сделанном для протокола, Анастасия мнит себя балериной всея Руси и всячески ругает представителей полиции. Волочкова обещает урегулировать процесс своим именем и угрожает сотрудникам полиции, что они будут ходить в намордниках (медицинских масках) всю свою оставшуюся жизнь. За это балерину могут привлечь по статье 319 УК РФ — «Оскорбление представителя власти» и назначит штраф в размере 40 тысяч рублей (490 евро). Кроме штрафа эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо в виде исправительных работ до одного года.