Роза Сябитова прокомментировала вторую свадьбу дочери

Дочь знаменитой российской телесвахи Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж. Избранником 27-летней девушки стал мужчина по имени Максим. Подробности грандиозного события известная телеведущая рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Все прошло замечательно! В такой душевной обстановке! Свадьба получилась очень правильной! Были только близкие, те, кто хотел поприсутствовать. Ребятам все понравилось! <…> Справляли в моем имении, все жили отдельно. У меня давно все приготовлено!» — смеясь, призналась Роза.

Говоря о том, тяжело ли было выбрать жениха для дочери, учитывая, что однажды она уже имела горький опыт замужества, Сябитова решительно заявила: в этот раз не указывала дочери, какого партнера выбирать. По ее словам, отдавая предпочтение кавалеру, Ксения ориентировалась исключительно на его характер. Поскольку понимала, что ей важна забота, доброе отношение и полное взаимопонимание. К счастью, все это удивительным образом сочетается в Максиме.

«У Ксюши всегда было достаточно предложений. Мне главное, чтобы Ксюша была счастлива. Мои советы, как мамы, ей были не нужны, потому что у нее уже был определенный опыт. Пусть печальный, но самый бесценный. Она знала, кого и как выбирать», — отметила Роза.

Максим, по мнению свахи, настоящий мужчина. Во-первых, потому что он прекрасно относится к ее дочери и готов буквально носить на руках. Во-вторых, хороший хозяин: денег много не тратит, напротив, старается работать и зарабатывать. В-третьих, он — простой, понятный, открытый, интеллигентный и правильно воспитанный человек. В-четвертых, умеет красиво ухаживать за Ксенией, делать ей приятные, нужные и дорогие подарки.

«Вот, например, помолвочное кольцо выше всяких похвал! Причем он парень обычный, копил эти деньги, правильно выбирал. Подарок на свадьбу еще более достойный — подвеска, соответствующая кольцу. Он уважает жену! Дай бог, чтобы у них все хорошо было!» — заявила телеведущая.

Отвечая на вопрос о внуках, Роза сразу дала понять, что никогда не будет принуждать дочь к рождению детей. Сваха уверена: они появятся в тот момент, когда это действительно будет нужно. Кроме того, Сябитова пояснила, что Ксения прекрасно воспитана и осознает, что на нее, помимо теперь уже забот о семье, возложена ответственность за общий бизнес. Поэтому девушка точно подойдет к решению данного вопроса с умом.

«Дети входят в планы, все понятно, даже не обсуждается. Мое отношение: я никогда не давила. У меня есть свой опыт. Я не раз рассказывала, я детей очень долго ждала и точно знаю, что господь даст родиться ребенку тогда, когда это необходимо и нужно. Все в руках господа. А я всегда поддержку и уже все для них построила!» — подытожила знаменитая сваха.