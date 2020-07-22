Ср, 22.07.2020
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ФОТО ⟩ Элджей показал, какой подарок выбрала его мать

Элджей

ФОТО: Instagram

Хорошего сына вырастила мать – 26-летней Элджей подарил ей новенький автомобиль прямо из салона, пишет RUS TVNET.

Об этом рэпер сам сообщил в социальной сети Instagram, где разместил фотографию с мамой в обнимку, держащей букет цветов.

Люблю тебя Ма, ты топ,

– лаконично подписал он фотографию

В Instagram исполнитель сообщил, что они с матерью даже обошли несколько салонов – она выбирала между Jaguar, Porsche и Mercedes. Судя по фотографии, победил последний.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Peopletalk оценил подарок рэпера матери в 3 миллиона рублей (около 36 500 евро).

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