ФОТО ⟩ Элджей показал, какой подарок выбрала его мать

Об этом рэпер сам сообщил в социальной сети Instagram, где разместил фотографию с мамой в обнимку, держащей букет цветов.

В Instagram исполнитель сообщил, что они с матерью даже обошли несколько салонов – она выбирала между Jaguar, Porsche и Mercedes. Судя по фотографии, победил последний.