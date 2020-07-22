Манна небесная: с чем можно есть творог?

Не всем известно, с чем можно есть творог, чтобы не нанести ущерб организму. Для этого сначала следует узнать какие элементы входят в состав кисломолочного продукта.

Из чего состоит? Люди, занимающиеся спортом, обязательно включают зернистый творог в свой рацион для набора массы и на «сушке». При похудении или на диете рекомендуется употреблять исключительно обезжиренный кисломолочный продукт – ему свойственна низкая калорийность (71 ккал). Это обусловлено высоким содержанием белка (около 20%) и небольшим количеством углеводов (от 4 до 6%). Не менее полезен будет детям и беременным женщинам благодаря кальцию, входящему в состав.