Манна небесная: с чем можно есть творог?

Творог считается одним из самых полезных кисломолочных продуктов. В его состав входит множество микроэлементов, в частности казеин. При правильном питании в сочетание с другими продуктами не только раскрывает весь спектр полезных свойств, но и гарантирует насыщение организма множеством полезных веществ, пишет fiteria.ru.
Не всем известно, с чем можно есть творог, чтобы не нанести ущерб организму. Для этого сначала следует узнать какие элементы входят в состав кисломолочного продукта.
Из чего состоит? Люди, занимающиеся спортом, обязательно включают зернистый творог в свой рацион для набора массы и на «сушке». При похудении или на диете рекомендуется употреблять исключительно обезжиренный кисломолочный продукт – ему свойственна низкая калорийность (71 ккал). Это обусловлено высоким содержанием белка (около 20%) и небольшим количеством углеводов (от 4 до 6%). Не менее полезен будет детям и беременным женщинам благодаря кальцию, входящему в состав.
С чем сочетается творог?
Поскольку у многих людей наблюдается непереносимость свежего молока, то творог – это наиболее оптимальный вариант употребления такой продукции. Чтобы в организме лучше усваивался кальций, содержание которого достаточно высоко, рекомендуется сочетать творог с различными продуктами питания. Наиболее подходящими является сметана, различные фрукты (в том числе и кислые), орехи, овощи. Последние лучше всего готовить в виде салатов, чтобы творог усваивался лучше. Такой салат с овощами, зеленью и творогом станет отличным вариантом перекуса или полноценного ужина.
Чтобы было вкусно ребенку, можно добавить в творог клубнику, черешню, яблоки. Для повышения жирности допускается употребление творога с маслом. Если нет сметаны, ее можно заменить йогуртом или сливками.
С чем нельзя употреблять творог?
Одной из главных составляющих продукта является казеин, содержание которого превышает 50%. При его расщеплении необходимые аминокислоты легко усваиваются в желудке. Поскольку это сложный белок, процесс переваривания является достаточно долгим, нежелательно употреблять творог с тяжелыми для организма продуктами питания. Это может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта, при этом полезные свойства не будут усвоены организмом.
Ниже представлен перечень нежелательной совместимости творога с продуктами.
Рыба и мясо. Эта категория состоит в основном из белков и жиров, переваривание которых занимает долгое время. Длительное пребывание этих веществ в организме способно привести к негативным последствиям (например, метеоризму).
Яйцо и сыр. Также содержат большое количество белка., что тормозит переваривание пищи и снижает усвояемость питательных веществ.
Хлеб, картофель и выпечка. Такие продукты нельзя совмещать с кисломолочными, поскольку для полноценного расщепления каждой из категорий необходима разная среда – слабощелочная и с повышенной кислотностью соответственно.
Молоко. Нежелательно употреблять вместе с творогом из-за повышенного содержания кальция в обоих продуктах.
Кофе. В состав напитка входит множество «дубильных» веществ, препятствующих нормальному усвоению кальция и не сочетаемых с молочкой.
Оптимальное время приема
Наиболее подходящее время для творога – это завтрак. В этот период прием пищи обеспечивает организм энергией на целый день. На обед тоже можно съесть что-то творожное, но при этом должно быть правильное сочетание блюд. Например, супы (в том числе и мясные) нельзя совмещать с молочной продукцией.
После обеда метаболизм в организме начинает замедляться, и часто у работающего человека следующий прием пищи происходит вечером. Тут творог будет незаменим. Его можно использовать в качестве начинки для пирога или запеканки – существует множество рецептов, позволяющих разнообразить ужин. Такое блюдо утолит чувство голода на всю ночь.
Правильное сочетание творога с другими продуктами позволит разнообразить рацион, сделав его не только вкусным, но и достаточно полезным. Стоит помнить, что рекомендуемая порция в день должна составлять не более 250 граммов.