ИСТОРИЯ ⟩ Няня решила уволиться, когда прочла личную переписку родителей

Однако на следующий день няня рассказала маме, что, когда она помогала одной из дочек с планшетом, на экране высветилась их с мужем переписка в мессенджере, в которой женщина жаловалась на опоздание няни и на то, что ей из-за этого пришлось опоздать на работу. При этом няня призналась, что не смогла удержаться, и прочитала всю переписку между родителями за последний месяц.

Среди прочего, в сообщениях была жалоба женщины на то, что няня съела все запасы печенья в доме.

«Это была просто веселая словесная перепалка между нами по этому поводу, мне на самом деле было не жалко, я так хныкала ради смеха. Няню я бы никогда в этом не упрекнула», — пишет автор поста.

Как бы там ни было, няня, прочитав переписку, обиделась и сообщила маме девочек, что больше у нее работать не будет. По словам няни, ее ранило, что женщина жаловалась на нее мужу.

«Я чувствую себя ужасно, мне неловко. В то же время я злюсь, что она вторглась в личное пространство, прочитав наши сообщения. Я извинилась перед ней за свои слова, но мне до сих пор очень плохо из-за того, что произошло. Права ли я?» — спросила женщина у других пользователей.

Большинство комментаторов посчитало, что автор поста совершенно ни в чем не виновата.