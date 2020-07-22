ИСТОРИЯ ⟩ Няня решила уволиться, когда прочла личную переписку родителей

Этой историей поделилась одна из пользовательниц соцсети Reddit. Пока они с мужем на работе, за ее двумя маленькими дочками присматривает няня-бебиситтер.
До недавних пор с ней все было в порядке, но однажды она на десять минут опоздала, из-за чего маме пришлось задержаться дома, и она тоже опоздала на свою работу. Но это случилось впервые, няня извинилась, и инцидент, казалось бы, был исчерпан, рассказывает портал Дети Mail.ru.
Однако на следующий день няня рассказала маме, что, когда она помогала одной из дочек с планшетом, на экране высветилась их с мужем переписка в мессенджере, в которой женщина жаловалась на опоздание няни и на то, что ей из-за этого пришлось опоздать на работу. При этом няня призналась, что не смогла удержаться, и прочитала всю переписку между родителями за последний месяц.
Среди прочего, в сообщениях была жалоба женщины на то, что няня съела все запасы печенья в доме.
«Это была просто веселая словесная перепалка между нами по этому поводу, мне на самом деле было не жалко, я так хныкала ради смеха. Няню я бы никогда в этом не упрекнула», — пишет автор поста.
Как бы там ни было, няня, прочитав переписку, обиделась и сообщила маме девочек, что больше у нее работать не будет. По словам няни, ее ранило, что женщина жаловалась на нее мужу.
«Я чувствую себя ужасно, мне неловко. В то же время я злюсь, что она вторглась в личное пространство, прочитав наши сообщения. Я извинилась перед ней за свои слова, но мне до сих пор очень плохо из-за того, что произошло. Права ли я?» — спросила женщина у других пользователей.
Большинство комментаторов посчитало, что автор поста совершенно ни в чем не виновата.
«У вас было полное право писать своему мужу все, что вам заблагорассудится, а она не имела никакого права читать вашу переписку. Полученный няней моральный ущерб — это полностью ее вина», — пишут пользователи.