ФОТО ⟩ В Мустамяэ романтик на «мерседесе» нагло стащил розы с клумбы и угнал восвояси!

Инцидент, как сообщает пресс-служба МуПо, произошел днем во вторник, 21 июля, на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ. У цветочного вора были с собой лопата и черный пакет, куда он и положил свою «добычу». Затем мужчина скрылся на автомобиле Mercedes, который был припаркован неподалеку на автозаправочной станции Olerex.