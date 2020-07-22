ФОТО ⟩ В Мустамяэ романтик на «мерседесе» нагло стащил розы с клумбы и угнал восвояси!

Неравнодушный горожанин передал Муниципальной полиции (МуПо) видео, на котором видно, как неизвестный мужчина средь бела дня выкопал куст роз из клумбы, находящейся на разделительной полосе, передает Stolitsa.ee.
Инцидент, как сообщает пресс-служба МуПо, произошел днем во вторник, 21 июля, на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ. У цветочного вора были с собой лопата и черный пакет, куда он и положил свою «добычу». Затем мужчина скрылся на автомобиле Mercedes, который был припаркован неподалеку на автозаправочной станции Olerex.
К счастью, кража попала на видео, которое снял живущий по соседству человек. Запись была отправлена в МуПо. Ведомство, в свою очередь, оповестило о случившемся управу района Мустамяэ и передала ей видеозапись, чтобы ее сотрудники могли обратиться в полицию.