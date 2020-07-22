ВИДЕО ⟩ Отец погибшей Насти Тропицель из-за травли пытался совершить самоубийство

Родитель девушки Андрей и Оксана Тропицель до сих пор находятся в тяжелом моральном состоянии из-за смерти их дочери. Напомним, девушку после смерти кремировали, а в ее гибели они обвинили ее парня.

Своего рода отдушиной для них стало общение с фанатами. Правда не все поддерживают и сопереживают в их горе. В частность супруги Лебедевы считают, что у Насти были проблемы с родителями.

Анастасия Тропицель ФОТО: скриншот instagram.com/letotropi

Основанием так утверждать стал тот факт, что блогерша прожила у них на Бали последние месяцы жизни и часто делилась с ними как своими мечтами, так и проблемами.

В одном из первых интервью журналистам Лебедевы рассказали, что незадолго до смерти Настя Тропицель поругалась с отцом по телефону по финансовому вопросу, из-за чего долго прорыдала. По их словам, папа отчитал свою дочь за то, что она не выполнила в полной мере договор, заключенный ранее с рекламодателями.

Но на этом они не остановились, продолжив комментировать отношения Насти Тропи с родителями, пишет портал Topnews.

«В нашем менталитете насилие над детьми — часть воспитания, норма, к которой все привыкли. Меня это не устраивает. И я буду это менять. После смерти Насти Тропи тема отцов и детей обострилась как никогда. Настя не стеснялась говорить о насилии в своей семье и рассказывала об этом не только своим близким, но и всем подписчикам», — делилась Анастасия.

В свою очередь Андрей и Оксана Тропицель сообщают, что супруги Лебедевы распространяют о них лживую информацию, которая больше похожа на домыслы. На почве этого отец Насти попытался свести с жизнью счеты, но к счастью его удалось спасти.

«Сегодня ровно месяц, как нашей Настеньки нет с нами. Целый месяц горя, а сколько впереди еще для нас горя… Вчера мы особо не писали, потому что чуть не произошла еще одна трагедия в нашей семье — один человек не выдержал травли со стороны Лебедевых. Эти люди и так приложили руку к гибели нашей доченьки, а теперь поливают грязью всю мою семью. Когда уже это прекратится? Товарищи Лебедевы, остановитесь! Вы уже столько гадостей сделали»,

- говорит отец Насти.

Примечательно, что некоторые подписчики заподозрили родителей Тропицель в хайпе на смерти дочери. Тем не менее большинство все же выступают на стороне родственников блогерши.