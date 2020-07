ВИДЕО ⟩ Отец погибшей Насти Тропицель из-за травли пытался совершить самоубийство

Сегодня ровно месяц, как наша девочка ушла от нас 😭 Нам очень тяжело без тебя, доченька😭 Тебе всегда будет 18, любим тебя ❤️

A post shared by Оксана (@o.ksulya) on Jul 21, 2020 at 3:45am PDT