ВИДЕО ⟩ Отец погибшей Насти Тропицель из-за травли пытался совершить самоубийство

Месяц назад на Бали в ДТП на мотоцикле насмерть разбилась блогер-миллионница Настя Тропицель. Девушке было всего 18 лет. Некоторые подписчики заподозрили родителей Тропицель в хайпе на смерти дочери, поэтому на родителей обрушился шквал критики.
Родитель девушки Андрей и Оксана Тропицель до сих пор находятся в тяжелом моральном состоянии из-за смерти их дочери. Напомним, девушку после смерти кремировали, а в ее гибели они обвинили ее парня.
Своего рода отдушиной для них стало общение с фанатами. Правда не все поддерживают и сопереживают в их горе. В частность супруги Лебедевы считают, что у Насти были проблемы с родителями.
Основанием так утверждать стал тот факт, что блогерша прожила у них на Бали последние месяцы жизни и часто делилась с ними как своими мечтами, так и проблемами.
В одном из первых интервью журналистам Лебедевы рассказали, что незадолго до смерти Настя Тропицель поругалась с отцом по телефону по финансовому вопросу, из-за чего долго прорыдала. По их словам, папа отчитал свою дочь за то, что она не выполнила в полной мере договор, заключенный ранее с рекламодателями.
Но на этом они не остановились, продолжив комментировать отношения Насти Тропи с родителями, пишет портал Topnews.
«В нашем менталитете насилие над детьми — часть воспитания, норма, к которой все привыкли. Меня это не устраивает. И я буду это менять. После смерти Насти Тропи тема отцов и детей обострилась как никогда. Настя не стеснялась говорить о насилии в своей семье и рассказывала об этом не только своим близким, но и всем подписчикам», — делилась Анастасия.
В свою очередь Андрей и Оксана Тропицель сообщают, что супруги Лебедевы распространяют о них лживую информацию, которая больше похожа на домыслы. На почве этого отец Насти попытался свести с жизнью счеты, но к счастью его удалось спасти.
«Сегодня ровно месяц, как нашей Настеньки нет с нами. Целый месяц горя, а сколько впереди еще для нас горя… Вчера мы особо не писали, потому что чуть не произошла еще одна трагедия в нашей семье — один человек не выдержал травли со стороны Лебедевых. Эти люди и так приложили руку к гибели нашей доченьки, а теперь поливают грязью всю мою семью. Когда уже это прекратится? Товарищи Лебедевы, остановитесь! Вы уже столько гадостей сделали»,
- говорит отец Насти.
Примечательно, что некоторые подписчики заподозрили родителей Тропицель в хайпе на смерти дочери. Тем не менее большинство все же выступают на стороне родственников блогерши.
«Ужас! Зачем Лебедевы это делают? Неужели нельзя просто забыть и отпустить ситуацию»; «Я очень сильно люблю Настеньку! Она — мой кумир, и мне больно видеть что люди, которых она считала друзьями, сейчас просто издеваются над всем происходящим»; «Меньше обращайте внимание на таких людей. Мы будем помнить Настю как прекрасного, позитивного человека», — пишут подписчики.
Между тем, на днях в студии «Пусть говорят» отсняли очередной выпуск, посвященный трагической смерти молодой блогерши. Гостями выпуска стали отец и бабушка погибшей Насти. Они должны были рассказать неизвестные подробности трагедии и то, что ей предшествовало.
В качестве одного из экспертов на ток-шоу пригласили обозревателя фигурного катания и композитора Елену Родину, которая славится тем, что за словом в карман не лезет, а именно это очень ценится и щедро оплачивается телевизионщиками.
Однако несмотря на задание редакторов вывести на эмоции отца Тропицель, поведение Родиной вызвало гнев у ведущего Дмитрия Борисова.
«Редакторы программы всегда дают мне конкретные указания, что говорить и что делать. Уточню: их задания совпадают с моими мыслями. Иначе я бы не согласилась в подобном участвовать. В программе про Тропицель меня попросили «нагнать» на ее родителей. Дескать, отец Насти - шоумен, который даже не плачет по дочке, а желает только пиариться на ее гибели. А до этого не раз конфликтовал c Настей. Перед записью ко мне подошли и настояли, что нужно «прямо мочить отца». «Спроси, почему их дочка с кем-то трахалась на Бали?» - призвали меня редакторы», - заявила Родина.
Однако до этого вопроса дело не дошло. Ведь как только в студии появилась бабушка Тропицель. Родина все присутствующие в студии обвинили в некорректности, а Борисов выставил ее из студии.
«Мне сейчас очень обидно. Ведь я никого не оскорбляла и, главное, выполняла указания редакторов! А передо мной, представляете, даже не извинились! Просто прислали потом сообщение на телефон: «Дима психанул»… А из-за чего тут было психовать? Значит, когда меня обзывают «хлеборезкой», угрожают разбить голову и лезут драться - это нормально? Теперь я уверена, что у Борисова двойные стандарты. Он, например, все время делает вид, что борется за равенство полов и якобы отстаивает права женщин. А по факту, когда я что-то говорила по этому поводу, он на меня шипел и затыкал мне рот. Притом когда то же самое о себе высказывали мужчины, Дима молчал в тряпочку. Ясное дело, что он хочет казаться добреньким. Но таковым на самом деле не является», - сетует Родина.