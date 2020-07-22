ДО И ПОСЛЕ ⟩ Эстонская блогер не набрала ни грамма за десять лет

Кирсипуу стала известной публике в 2007 году, когда участвовала в первом сезоне шоу «Eesti otsib superstaari» (Эстония ищет суперзвезду), где заняла седьмое место.

Затем она начала петь в женской группе Lamice, последнее музыкальное видео которой было выпущено в 2014 году. Песня «Kehad kuumad» собрала более полумиллиона просмотров на Youtube, делится Elu24.

В 2010 году певица снялась в клипе «Kehad kuumad». ФОТО: Кадр из видео

В 2014 году Кирсипуу начала учиться в Балтийской школе кино и медиа, а также начал вести видеоблог. На сегодняшний день ее канал на Youtube насчитывает более 33 000 подписчиков, что является большим числом для Эстонии. Количество просмотров некоторых видео достигает сотен тысяч.

Короткометражные фильмы срежисированные Кирсипуу также получили признание на международных фестивалях. В настоящее время Кирсипуу более активна на популярной среди молодежи платформе TikTok, где она публикует короткие юмористические видеоролики. Там, на ее аккаунт подписаны более чем 22 000 пользователей.

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