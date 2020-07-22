ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какой расколбас на крыше автобуса устроили музыканты в самом центре Таллинна

Lexsoul Dancemachine дали концерт на крыше едущего автобуса. Ансамбль, который играет в стиле фанк и соул, отпраздновал выпуск нового альбома «Lexplosion II» дав концерт на крыше движущегося автобуса. По словам нашего корреспондента, толпа была в восторге! Смотрите фотографии в галерее Elu24.
Во вторник, в семь часов вечера отправился автобус Hulkurbuss из Пирита в центр города. В состав ансамбля Lexsoul Dancemachine входят Роберт Линна, Мартин Лаксберг, Йоонас Сарапуу, Каспар Сало, Юрген и Кристен Кютнер.
Автобус проехал по Рейди теэ в направлении порта, затем повернул в сторону центра города, а потом проехал по улице Лийвалайя до улицы Веэренни. Вернувшись в центр, автобус направился в сторону Ноблесснера через Тоомпуйестеэ.