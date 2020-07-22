ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какой расколбас на крыше автобуса устроили музыканты в самом центре Таллинна

Во вторник, в семь часов вечера отправился автобус Hulkurbuss из Пирита в центр города. В состав ансамбля Lexsoul Dancemachine входят Роберт Линна, Мартин Лаксберг, Йоонас Сарапуу, Каспар Сало, Юрген и Кристен Кютнер.

Автобус проехал по Рейди теэ в направлении порта, затем повернул в сторону центра города, а потом проехал по улице Лийвалайя до улицы Веэренни. Вернувшись в центр, автобус направился в сторону Ноблесснера через Тоомпуйестеэ.