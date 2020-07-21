6 признаков того, что вы смотрите сериалы неправильно

1. Вы наизусть знаете рекламу всех онлайн‑казино

Значит, смотрите сериалы на пиратских сайтах. Вряд ли реклама, ворвавшаяся посреди серии, вызывает у вас приятные эмоции. Во‑первых, она увеличивает время просмотра (даже если вы её перематываете: умение попасть с первого раза на нужный участок таймлайна — суперспособность, которой обладают единицы). Во‑вторых, обычно она громче остальной звуковой дорожки, а значит, приходится вздрагивать и закрывать уши, чтобы не оглохнуть. В‑третьих (и это самое плохое), реклама часто вклинивается только звуком поверх самого сериала: в итоге вы пропускаете часть эпизода из‑за ненужной информации о ставках, сообщает Лайфхакер.

Чтобы не раздражаться из‑за всего этого, достаточно иметь подписку в официальном онлайн‑кинотеатре. Там вы не увидите никаких посторонних роликов, даже если идёт несколько эпизодов подряд.

2. Вы смотрите сериалы только на ноутбуке или по телевизору

Это совершенно ненужное ограничение, возможно, именно из‑за него вам и не хватает времени на сериалы. Смотреть шоу можно на телефоне или планшете, пока обедаете в кафе, летите на самолёте или едете в такси. А некоторые стриминговые сервисы позволяют переключаться между устройствами: можно начать серию за завтраком на компьютере, а дойти до финальных титров уже на телефоне, находясь в автобусе в пути на работу.

3. Вы боитесь, что сериалы съедят ваше время

Вероятно, вы привыкли к запойному просмотру: если начинаете сериал, то залипаете на сутки — пока до конца сезона не доберётесь. А если шоу не новое и у него 5, 7 или 10 сезонов — выпадаете из жизни на неделю или две.

Попробуйте поменять подход к просмотру. Поставьте себе ограничение, например смотреть не больше одной‑двух серий в день или в неделю. Или включайте сериал фоном, пока занимаетесь домашними делами: так вы и от развлечения не откажетесь, и день сможете провести продуктивно.

4. Вы думаете, что сериалы — это слишком несерьёзно

Возможно, когда‑то — во времена популярности мыльных опер — так и было, но сейчас всё иначе. Сериалы стали полноценными произведениями искусства, которые по уровню визуального оформления, продуманности сценария, актёрской игре, режиссёрской и операторской работе ничуть не уступают фильмам. У них даже есть свой эквивалент «Оскара» — «Эмми». Победителями премии становились драмы «Игра престолов» и «Рассказ служанки», комедии «Американская семейка» и «Вице‑президент».

За сериалы вручают и целых 11 статуэток «Золотой глобус»: в прошлом году лучшим драматическим проектом были признаны «Наследники», а лучшим мини‑сериалом — «Чернобыль». Оба — производства HBO.

А ещё сериалы снимают крутые режиссёры, например Дэвид Линч («Твин Пикс»), Мартин Скорсезе («Винил»), Стивен Содерберг («Больница "Никербокер"»).

5. Вы смотрите популярные сериалы только потому, что они нравятся вашим друзьям