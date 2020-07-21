Киркоров разочарован дуэтом с парнем Бузовой

Впрочем, возможно, негатив поддельный, и на самом деле артист в восторге от новой версии трека «Зайка моя». Правда, на видео музыкант отыгрывает по полной.

На кадрах видно, что Давид Манукян и Филипп Киркоров сидят в звукозаписывающей студии. DAVA зачитывает готовый вариант песни – парень Бузовой сделал из романтического хита жесткий рэп.

Король отечественной эстрады сидит, прикрыв рот руками, и неодобрительно мотает головой. Артист то и дело переспрашивает в такт композиции? «Кого люблю? Я? Кто?» В конце он просит рэпера замолчать. «Это все очень странно», – подытожил Филипп Киркоров.

В итоге на странице бывшего мужа Аллы Пугачевой появилась запись с анонсом новой версии песни «Зайка моя». Он отметил, что для него это событие стало внезапным и неожиданным.

Парень Бузовой сообщил о дуэте с королем российской эстрады более дерзко. «Это станет легендой! Наш совместный хит останется навеки, его будут петь наши внуки», – уверен Давид Манукян.

Последнее время ходят слухи, что Ольга Бузова рассталась с молодым артистом. Уже несколько дней пара не публикует совместные кадры, и поклонники беспокоятся. Правда, поговаривают, что на самом деле и отношений никаких не было. Расставание, как и «любовь», было спродюсировано, и в июле у молодых людей закончился контракт.