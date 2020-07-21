Вт, 21.07.2020
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НА ОДНО ЛИЦО ⟩ Этих восьмерых эстонцев можно легко перепутать с мировыми звёздами

Сильвия Ильвес.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Многих известных эстонцев может ожидать толпа фанатов и за границей, но не потому что они настолько популярны, а потому что их можно легко принять за мировых знаменитостей. Многие из них работают с эстонскими коллегами в той же области. Elu24 нашло 8 отечественных звезд и их невероятно известных голливудских коллег!

Стиг Ряста и Луи Томлинсон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Свен Сестер и Том Сайзмор

ФОТО: Tairo Lutter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Валдо Рандпере и Эд О’Нилл

Valdo Randpere

ФОТО: «Õhtu» / Kanal 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Франц Мальмстен и Дилан Спроус 

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Андрес Кыппер и Джастин Бибер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Танель Кийк и Энди Сэмберг

ФОТО: Tairo Lutter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пальяс Поргандь и Саара Аалто

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сильвия Ильвес и Жюльет Бинош

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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