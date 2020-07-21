НА ОДНО ЛИЦО ⟩ Этих восьмерых эстонцев можно легко перепутать с мировыми звёздами

Многих известных эстонцев может ожидать толпа фанатов и за границей, но не потому что они настолько популярны, а потому что их можно легко принять за мировых знаменитостей. Многие из них работают с эстонскими коллегами в той же области. Elu24 нашло 8 отечественных звезд и их невероятно известных голливудских коллег!