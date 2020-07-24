БОЛЬШОЙ ОБЗОР LIMON ⟩ ТОП-6 уютных таллиннских спа-центров, где можно весело поплескаться в плохую погоду

Mustamäe Elamus Spa

Пожалуй, один из самых крупнейших спа-центров находится в Мустамяэ. Посетителей ждет 21 сауна, большой бассейн и роскошная атмосфера. В центре находится и приватная зона 21+, в которой созданы все условия для расслабления и релаксации. Посещение бассейна и саун в выходной день обойдется в 23 евро. Ограничений времени в спа-комплексе нет. Из-за коронавирусной пандемии сейчас чаще делают скидки.

Mustamäe Elamus Spa ФОТО: Скриншот с сайта

Kalev Spa

В спа-отеле Kalev находится большой аквапарк с 50-метровым бассейном с 8 дорожками, горками, детскими бассейнами, расслабляющим джакузи и саунами. Помимо этого гости могут посетить сауны, гидромассажные ванны и зоны релаксации, куда не допускаются дети. За 12 евро вы сможете провести весь день и отдыхать в бассейне и водном центре Kalev Spa. При желании можно снять номер в отеле и продолжить приключения уже там.

Kalev Spa ФОТО: Официальный сайт

Viimsi Spa

В спа-центре созданы все возможности хорошо провести время. Помимо паровой бани и нескольких финских саун, в Viimsi Spa есть соляная баня, парная с дровяной печью и можжевеловая баня. К услугам посетителей есть джакузи, плавательные зоны и спортивный бассейн. В спа имеется бар, в котором можно приобрести как легкие закуски, так и освежающие напитки. В выходной день посещение спа-центра в течение трех часов стоит 20 евро.

Viimsi Spa ФОТО: Официальный сайт Viimsi Spa

Atlantis H20 Aquapark

Соединенный с Viimsi Spa аквапарк - это уникальный водный и исследовательский центр. Помимо различных бассейнов, восьми быстрых и страшных горок, аквапарк может стать и хорошим познавательным центром. В Atlantis можно встретить храбрую Тихоходку, увидеть своими глазами, насколько огромен синий кит или как работает закон Архимеда и гидроэлектростанция. Трехчасовое посещение аквапарка в субботу или воскресенье обойдется в 21 евро, но, заплатив 26 евро, вы сможете посетить еще и спа-центр.

Atlantis H20 Aquapark ФОТО: Официальный сайт Atlantis H20 Aquapark

Braavo Spa Hotel

В водном центре при отеле - Braavo Spa - каждый посетитель может найти для себя подходящее развлечение. В распоряжении гостей спа будет 25-метровый бассейн, зоны купания для всех возрастов и спортивный бассейн. Посетители спа-центра смогут приятно повести время в паровой и японской банях. Посещение водного центра и спа без ограничений по времени в выходной день будет стоить 16 евро.

Braavo Spa Hotel ФОТО: Официальный сайт Braavo Spa Hotel

Pirita Top Spa

В водном комплексе Pirita Top Spa вас ждет большой 25-метровый бассейн. Водный центр больше подходит для спортивного плавания, чем для расслабления. Однако и здесь для посетителей приготовлены различные сауны на любой вкус. Разовое посещение этого водного центра в выходной день стоит 16 евро.