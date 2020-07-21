БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ Как поэт, строитель, клоун и футболист стали президентами?

Габриеле д`Аннунцио. Поэт у власти

Габриеле д`Аннунцио. ФОТО: Agence de presse Meurisse / commons.wikimedia.org

Поэт, драматург, журналист, герой Первой мировой войны Габриеле д`Аннунцио был национальным героем Италии. А в короткий период с сентября 1919 по декабрь 1920 года он был правителем небольшого городка Фиуме. Этот город входил в состав Австро-Венгерской империи, но после её развала возжелал присоединиться к Италии. И, возглавив отряд солдат, поэт без единого выстрела взял в городе власть. Его правление не было успешным, но было очень ярким: наркотики, проституция, свободная любовь и поэзия. Вечеринка длиной в полтора года закончилась добровольной отставкой Габриеле д`Аннунцио после того, как стало понятно, что за город может начаться война.

Сильвио Берлускони. Шансонье в кабинете премьера

Сильвио Берлускони. ФОТО: LaPresse / Roberto Monaldo/LaPresse

И опять история из Италии. Это сейчас Сильвио Берлускони — политик до мозга костей и один из самых влиятельных людей в Италии. А начинал он как певец. Причём пел не арии — Берлускони работал в кабаках. А больше всего любил исполнять народные песни, выступая в плавучих ресторанчиках, курсирующих по Средиземному морю. А потом он увлёкся фотографией и зарабатывал съёмкой свадеб и похорон. Но после завершения университета Берлускони решил связать себя с политикой. Причём так крепко, что с 1994 года он четырежды был премьер-министром. И не факт, что 83-летний политик не решится взять эту высоту опять.

Рональд Рейган. Ковбой и президент

Рональд Рейган с семьей на вилле. ФОТО: Фото: pufikhomes.com

Один из самых известных и почитаемых в США президентов руководил страной с 1981 по 1989 год. А в 1930–40 годах он был известен как актёр вестернов. Отважный ковбой, стреляющий то бандитов, то индейцев, снялся в семи десятках фильмов, один из которых даже номинировался на "Оскар". В конце 60-х годов с актёрством Рейган завязал и увлёкся профсоюзной деятельностью. А уж оттуда пересел в кресло губернатора Калифорнии. Штурмовать президентский олимп он пытался дважды. И если в 1976 году ему не удалось выиграть, то пять лет спустя он возглавил США.

Джозеф Эхерсито Эстрада. Нищий и президент

Джозеф Эхерсито Эстрада (слева). ФОТО: Malacanang Photo / commons.wikimedia.org