ФОТО ⟩ Сына Полищук сняли голым на улице: как здесь очутился – не помню

Перед звездой стоит одетая девушка и что-то вещает. В подписи к фото артист заявил, что все это оголтелый матриархат и дискриминация по всем признакам. «Как здесь очутился – не помню», – уверяет наследник Любови Полищук, пишут Dni.ru.

Скорее всего, кадр сделан во время работы над фильмом. В комментариях к публикации Алексей Макаров обсуждает со знакомым, с какого дубля сняли сцену. Говорит, что со второго.

Забавный снимок пришелся по душе поклонникам. Многие не упустили шанса пошутить над неловкой ситуацией. «Лешка че закрыл то? Надо наоборот показать! Как в деревне, как полагается!», «Куда джинсы и свитер подвезти?», «Силен мужик, с голым.....задом, да к амазонкам!» – пишут в комментариях.

Алексей Макаров последнее время часто попадает в скандальные ситуации. Не так давно его бывшая супруга Виктория Богатырева жаловалась на то, что актер поднимал на нее руку и часто выпивал. Также оказалось, что артист почти не общается со своей дочерью Варварой.