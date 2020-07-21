ФОТО ⟩ Сына Полищук сняли голым на улице: как здесь очутился – не помню

Алексей Макаров опубликовал в Instagram странный снимок. На нем актер стоит у реки полностью обнаженный, перед ним лежат кроссовки и джинсы.
Перед звездой стоит одетая девушка и что-то вещает. В подписи к фото артист заявил, что все это оголтелый матриархат и дискриминация по всем признакам. «Как здесь очутился – не помню», – уверяет наследник Любови Полищук, пишут Dni.ru.
Скорее всего, кадр сделан во время работы над фильмом. В комментариях к публикации Алексей Макаров обсуждает со знакомым, с какого дубля сняли сцену. Говорит, что со второго.
Забавный снимок пришелся по душе поклонникам. Многие не упустили шанса пошутить над неловкой ситуацией. «Лешка че закрыл то? Надо наоборот показать! Как в деревне, как полагается!», «Куда джинсы и свитер подвезти?», «Силен мужик, с голым.....задом, да к амазонкам!» – пишут в комментариях.
Алексей Макаров последнее время часто попадает в скандальные ситуации. Не так давно его бывшая супруга Виктория Богатырева жаловалась на то, что актер поднимал на нее руку и часто выпивал. Также оказалось, что артист почти не общается со своей дочерью Варварой.
Сам Макаров эту информацию опроверг. Он уверен, что его оболгали представители желтой прессы.