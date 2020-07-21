Вт, 21.07.2020
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18+ ⟩ Обнаженная женщина вышла навстречу американским войскам

Голая протестующая пошла на встречу полиции Портленда.

ФОТО: Kuvatõmmised videost

В США антирасистские протесты не закончились. В Портленде, штат Орегон, полиция столкнулась с голой женщиной, которая заставила правоохранительные органы отступить.

Хотя освещение в СМИ поутихло, протесты против насилия со стороны полиции и расизма в Соединенных Штатах еще не закончились. Протесты начались на следующий день после убийства черного преступника Джорджа Флойда 25 мая и быстро распространились по всей стране и миру. Акция поддержки Black Lives Matter состоялась в Эстонии 10 июня. Западное побережье Портленда протестует уже более 50 дней. В ночь на субботу конфликт с полицией прекратился после того, как на улице появилась нагая  "Афина", передает Elu24.

На демонстрацию женщина пришла голой, одев лишь шапку и маску. Женщина, которую окрестили прозвищем «обнаженная Афина», принимала позы йоги на асфальте и следила за реакцией полиции. По словам фотографа местной газеты Дейва Киллена, все происходило спутано. Киллен также сумел сфотографировать женщину, когда она сидела с расставленными ногами перед полицией.

Голая протестующая сидит напротив полиции Портленда. 

ФОТО: Reuters/ScanPix

По словам очевидцев, в сторону протестующей запустили перцовый баллончик. 

Неравнодушный парень защитил протестующую самодельным щитом.

ФОТО: Reuters/ScanPix

По словам фотографа, полиция ушла примерно через десять минут после появления женщины. "Она была невероятно уязвима. Было бы невероятно больно получить удар боеприпасом, ведь она была без одежды », - сказал Киллен. Афина - богиня мудрости, мужества, закона и справедливости в древнегреческой мифологии. Афина была также воином и богиней героизма.

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