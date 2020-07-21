18+ ⟩ Обнаженная женщина вышла навстречу американским войскам

В США антирасистские протесты не закончились. В Портленде, штат Орегон, полиция столкнулась с голой женщиной, которая заставила правоохранительные органы отступить.
Хотя освещение в СМИ поутихло, протесты против насилия со стороны полиции и расизма в Соединенных Штатах еще не закончились. Протесты начались на следующий день после убийства черного преступника Джорджа Флойда 25 мая и быстро распространились по всей стране и миру. Акция поддержки Black Lives Matter состоялась в Эстонии 10 июня. Западное побережье Портленда протестует уже более 50 дней. В ночь на субботу конфликт с полицией прекратился после того, как на улице появилась нагая "Афина", передает Elu24.
На демонстрацию женщина пришла голой, одев лишь шапку и маску. Женщина, которую окрестили прозвищем «обнаженная Афина», принимала позы йоги на асфальте и следила за реакцией полиции. По словам фотографа местной газеты Дейва Киллена, все происходило спутано. Киллен также сумел сфотографировать женщину, когда она сидела с расставленными ногами перед полицией.
По словам очевидцев, в сторону протестующей запустили перцовый баллончик.
По словам фотографа, полиция ушла примерно через десять минут после появления женщины. "Она была невероятно уязвима. Было бы невероятно больно получить удар боеприпасом, ведь она была без одежды », - сказал Киллен. Афина - богиня мудрости, мужества, закона и справедливости в древнегреческой мифологии. Афина была также воином и богиней героизма.