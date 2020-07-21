18+ ⟩ Обнаженная женщина вышла навстречу американским войскам

Хотя освещение в СМИ поутихло, протесты против насилия со стороны полиции и расизма в Соединенных Штатах еще не закончились. Протесты начались на следующий день после убийства черного преступника Джорджа Флойда 25 мая и быстро распространились по всей стране и миру. Акция поддержки Black Lives Matter состоялась в Эстонии 10 июня. Западное побережье Портленда протестует уже более 50 дней. В ночь на субботу конфликт с полицией прекратился после того, как на улице появилась нагая "Афина", передает Elu24.

На демонстрацию женщина пришла голой, одев лишь шапку и маску. Женщина, которую окрестили прозвищем «обнаженная Афина», принимала позы йоги на асфальте и следила за реакцией полиции. По словам фотографа местной газеты Дейва Киллена, все происходило спутано. Киллен также сумел сфотографировать женщину, когда она сидела с расставленными ногами перед полицией.

Голая протестующая сидит напротив полиции Портленда. ФОТО: Reuters/ScanPix

По словам очевидцев, в сторону протестующей запустили перцовый баллончик.

Неравнодушный парень защитил протестующую самодельным щитом. ФОТО: Reuters/ScanPix