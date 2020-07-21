Покой нам только снится: каких сюрпризов ждать от второй половины 2020 года?

Первое полугодие 2020 года было крайне тяжелым и чрезвычайно насыщенным на события, причем не всегда приятные. Разрушающее воздействие оказала пандемия и, как следствие, экономический кризис. Сегодня у людей осталась единственная надежда на то, что Вселенная позволит им расслабиться хоть ненадолго и пережить вторые шесть месяцев, как минимум, в стабильности.

Суждено ли сбыться этому желанию? Ответ на вопрос нашла именитый астролог и телеведущая Василиса Володина.

«Хочу сейчас огласить список других значительных астро-феноменов, которые нас ожидают», — озаглавила свой пост в Instagram эксперт.

Для начала Володина пояснила, какие планеты окажут особое влияние на состояние людей и события. По ее утверждению, во второй половине года ретроградность Марса в Овне лишь усилит напряженность на мировой арене. В результате чего не исключены военные конфликты. Пик активности планеты приходится на период с 10 сентября по 11 ноября.

«Третье соединение Плутона с Юпитером в ноябре. Период март–июнь все еще помнят. Ноябрь — риск продолжения», — тут же заметила астролог.