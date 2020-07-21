КИНА НЕ БУДЕТ! ⟩ Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на неопределенный срок

Студия Warner Bros. решила не рисковать и перенесла премьеру «Довода» Кристофера Нолана на неопределенный срок — до этого картину планировали выпустить 12 августа.
Лента просто-напросто пропала из летнего расписания студии, причем это уже ее третий перенос — изначально фильм должен был выйти 17 июля. Waner Bros. обещает назвать новую дату выхода в скором времени и, судя по заявлению, планирует выпустить ее в этом году, пишет Igromania.ru.
При этом представители студии отметили, что ее релиз не будет «традиционно глобальным» — возможно, фильм сначала выпустят на каких-то отдельных рынках, где угроза коронавируса будет наименее актуальной.
Это решение не оказалось сюрпризом для аналитиков индустрии, которые предрекали фильму Нолана подобную судьбу — слишком опасно было выпускать крупный блокбастер в период, когда пандемия коронавируса продолжает идти по планете. Тем более, по данным СМИ, фильму для окупаемости нужно собрать хотя бы 800 миллионов долларов.