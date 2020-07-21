КИНА НЕ БУДЕТ! ⟩ Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на неопределенный срок

Лента просто-напросто пропала из летнего расписания студии, причем это уже ее третий перенос — изначально фильм должен был выйти 17 июля. Waner Bros. обещает назвать новую дату выхода в скором времени и, судя по заявлению, планирует выпустить ее в этом году, пишет Igromania.ru.

При этом представители студии отметили, что ее релиз не будет «традиционно глобальным» — возможно, фильм сначала выпустят на каких-то отдельных рынках, где угроза коронавируса будет наименее актуальной.