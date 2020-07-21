ВИДЕО ⟩ Вески и Ратас жгут в новом клипе про Маарду: этот город самый лучший город на Земле!

Maardu Live – новая кросс-платформа и молодежный медиапроект. На страницах в социальных сетях будут выходить различные видео- и аудиоматериалы о жизни города Маарду и его молодых жителях. И вот первый ролик с участием Анне Вески и Юри Ратаса уже появился в Сети.