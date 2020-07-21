Вт, 21.07.2020
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ВИДЕО ⟩ Вески и Ратас жгут в новом клипе про Маарду: этот город самый лучший город на Земле!

Анне Вески в новом клипе

ФОТО: скриншот видео

Maardu Live – новая кросс-платформа и молодежный медиапроект. На страницах в социальных сетях будут выходить различные видео- и аудиоматериалы о жизни города Маарду и его молодых жителях. И вот первый ролик с участием Анне Вески и Юри Ратаса уже появился в Сети. 

Авторы обещают радовать подписчиков интересным, качественным и крутым контентом. Команда Maardu Live поздравляет с юбилеем город Маарду (40 лет)!

Благодарят за помощь в создании клипа всех-всех-всех больших и маленьких звезд и звездочек! Вы – супер! P.S. в роли Юри Ратаса – Юри Ратас, а в роли Анне Вески – Анне Вески. 

Смотрите видео и оставляйте отзывы в комментариях! 

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