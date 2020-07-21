ВИДЕО ⟩ Вески и Ратас жгут в новом клипе про Маарду: этот город самый лучший город на Земле!

Maardu Live – новая кросс-платформа и молодежный медиапроект. На страницах в социальных сетях будут выходить различные видео- и аудиоматериалы о жизни города Маарду и его молодых жителях. И вот первый ролик с участием Анне Вески и Юри Ратаса уже появился в Сети.
Авторы обещают радовать подписчиков интересным, качественным и крутым контентом. Команда Maardu Live поздравляет с юбилеем город Маарду (40 лет)!
Благодарят за помощь в создании клипа всех-всех-всех больших и маленьких звезд и звездочек! Вы – супер! P.S. в роли Юри Ратаса – Юри Ратас, а в роли Анне Вески – Анне Вески.
Смотрите видео и оставляйте отзывы в комментариях!