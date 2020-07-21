ГАЛЕРЕЯ ⟩ Грузия и Эстония. Как по-разному в этих странах поступают со зданиями времен СССР

Во многих странах бывшего Советского союза отношение к тому периоду истории неоднозначное. В Прибалтике и Грузии вспоминают его без особой любви, а иногда и высказывают претензии в адрес советской власти. Между тем, надо признать, что во всех бывших советских республиках осталось определенное советское наследие. Это факт, пишет Яндекс.Дзен.
Это в том числе и самые обычные жилые здания. Сейчас они в самом разном состоянии. Я решила сравнить, как обращаются с советскими зданиями в Грузии и в Эстонии.
В Эстонии советские дома не всегда можно узнать. Несколько раз я была уверена, что передо мной дом, построенный несколько лет назад, но местные рассказывали, что это не новостройка, а советское здание, которое просто реконструировали.
Да, в Эстонии советские здания реконструируют.
К ним отношение, как к любым другим зданиям. О них заботятся, их включают в программы государственной поддержки, а жильцов обязывают следить за общим состоянием.
Вот обычный советский дом в Эстонии в небольшом городке недалеко от границы:
Поэтому советские дома в Эстонии выглядят хорошо. Местным запрещено вносить какие-то серьезные коррективы во внешний вид таких домов.
Да, кое-где остекленные балконы, но, например, самовольно затереть швы в доме или изменить полностью вид балкона нельзя.
Иногда дома в Эстонии в максимально первозданном виде:
В Эстонии советские дома берегут, просто потому что это жилье, на него когда-то были потрачены деньги, силы, теперь это чьи-то квартиры, и значит, нужно сохранять их по мере возможности.
Вот, например, очень стильный советский дом в Таллинне:
При этом, в Эстонии стараются сделать так, чтобы советские здания вписывались в современный вид городов. Их не просто ремонтируют, а стараются сделать красивее, чем они были изначально.
А вот как выглядит подъезд советского дома в эстонской Нарве:
То есть, в Эстонии относятся к советским домам внимательно, бережно и без пренебрежения.
А что в Грузии?
Вот что:
Советское наследие в Грузии превратили в нечто слабо напоминающее жилые дома.
Дело в том, что после развала СССР у людей в Грузии не было денег, и надо было как-то расширяться, если появлялись дети, поэтому квартиры просто надстраивали. В стране было беззаконие и никто делать этого не запрещал.
Так и прижился этот дешевый способ увеличить жилое пространство.
Иногда в Грузии надстраивают в два ряда:
Позднее в Грузии стали запрещать такие надстройки, потому что это опасно и некрасиво, но в тех случаях, когда это уже состоявшийся факт, менять ничего не стали.
Разрешили людям оставить как есть.
Хотя, конечно, это может быть опасно:
Надо ли говорить, что подъезд в таких домах тоже выглядит печально:
Пострадали, в основном, советские здания. Совсем старые дома досоветских времен поберегли, в новостройках достраивать нельзя, а эти строения превратили вот в такие композиции.
В общем, в Грузии дома не только не ремонтировали, но и активно видоизменяли, не заботясь об их внешнем виде. По-моему, очень грустная судьба зданий, ведь полноценному ремонту они теперь вряд ли подлежат, скорее всего, если возникнут какие-то проблемы, их можно только снести.