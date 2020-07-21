ЧИСТАЯ МАГИЯ ⟩ Российские СМИ рассказали о проклятии «Пусть Говорят»: за два месяца умерли три эксперта

Многие зрители проекта обратили внимание на тот факт, что смерть 27-летней девушки продолжила череду странных смертей тех, кто был как-либо связан с шоу, которое ведет Дмитрий Борисов.

Так, напомним, 4 июня 2020 года от инфаркта умерла 52-летняя телеведущая Юлия Норкина, являвшаяся одним из частых гостей шоу «Пусть говорят». Ее приглашали для оглашения точки зрения по резонансным темам, и хоть точка зрения Норкиной отличалась резкостью, она всегда боролась за справедливость. «Так вышло, что это последняя запись с участием Юлии Норкиной. Шоком для нас всех стала весть о ее внезапном уходе из жизни. Всегда яркая, острая, прямая. Кто-то не соглашался, а кто-то восхищался», - говорил о ее уходе ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов.

6 июля 2020 года сообщалось о смерти художника и члена Российской академии художеств Сергея Заграевского. Он скончался в 55 лет от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Тело мужчины нашла его супруга.

Он также часто принимал участие в «Пусть говорят» как звездный эксперт, выступая на разные темы. 18 июля 2020 года появилась информация о том, что в элитном отеле в Москве нашли тело блогера, экстрасенса, сексолога и участницы «Пусть говорят» Анны Амбарцумян. Тело молодой женщины, увлекавшейся магией, нашла уборщица через несколько часов после смерти. В эфире «Пусть говорят» Амбарцумян всегда отличалась тактичностью, не устраивала скандалов и говорила по делу, за что заслужила уважение авторов проекта.

На этом фоне юзеры в Сети предположили, что «Пусть говорят» преследует злой рок и настоящее проклятие.