Кажется ли вам, что на выходных закончилось лето? Но у эстонцев есть хорошая привычка - наслаждаться последней волной жары по максимуму, ведь никто не знает, когда снова мы увидим теплую и солнечную погоду! Instagram, пишет Elu24, задокументировал, как же наши селебрити провели выходные!

Музыкант Геттер Яани приветствует фанатов из Вильянди.

Телезвезда Катрин Луст провела выходные в маленькой деревне Колкья на Чудском. «Когда вас снимают, втяните живот и убедитесь, что вы совершенны», - с юмором советует Катрин, как надо позировать.

Светская львица Ану Саагим подписала снимок «Хорошие девочки так не делают». А как делают хорошие девочки - нам не показали.

Телезвезда Келли Сюкияйнен побывала в Иллику, где не состоится фестиваль I Land Sound.

Стилист и легендарный автор текстов песен Яна Халлас провела уикэнд на пляже Хийумаа.

Модель Маделейн Кург запечатлена сидящей на скале на острове Муху.

Модель Виктория Тяэкер загорала на Кихну.

Звезда фитнеса Хелена Манг с мужем отправились на смотровую площадку в Мурасте, чтобы «проверить безопасный школьный маршрут».

Блогер Paljas Porgand или Мерилин Таймре развлекалась в Пярну и нашла машину под цвет своего платья. Оранжевого, как и положено морковке.

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Мотокоролева Сандра Роосме успела с подружкой добраться до самого глубокого в Эстонии озера Рыуге.

Блогер Александра Миронюк добралась до Тарту

A post shared by ✨A L E K S A N D R I A✨ (@v2ikesuska) on Jul 19, 2020 at 5:24am PDT

И только оперная певица Элина Нечаева осталась на выходных в Таллинне.