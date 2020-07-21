Кажется ли вам, что на выходных закончилось лето? Но у эстонцев есть хорошая привычка - наслаждаться последней волной жары по максимуму, ведь никто не знает, когда снова мы увидим теплую и солнечную погоду! Instagram, пишет Elu24, задокументировал, как же наши селебрити провели выходные!

Музыкант Геттер Яани приветствует фанатов из Вильянди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tervitused Viljandist! Okei...peaaegu Viljandist, 4km jääb puudu💥

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Телезвезда Катрин Луст провела выходные в маленькой деревне Колкья на Чудском. «Когда вас снимают, втяните живот и убедитесь, что вы совершенны», - с юмором советует Катрин, как надо позировать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Светская львица Ану Саагим подписала снимок «Хорошие девочки так не делают». А как делают хорошие девочки - нам не показали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Телезвезда Келли Сюкияйнен побывала в Иллику, где не состоится фестиваль I Land Sound.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стилист и легендарный автор текстов песен Яна Халлас провела уикэнд на пляже Хийумаа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Модель Маделейн Кург запечатлена сидящей на скале на острове Муху.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Модель Виктория Тяэкер загорала на Кихну.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kihnu on ju eriti mõnus 🌾💛

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Звезда фитнеса Хелена Манг с мужем отправились на смотровую площадку в Мурасте, чтобы «проверить безопасный школьный маршрут». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uut «turvalist» Muraste laste kooliteed tšekkamas 🙈😅🤦🏼‍♀️ Aga vaade on ilus 😄#tuletaevasappi

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Блогер Paljas Porgand или Мерилин Таймре развлекалась в Пярну и нашла машину под цвет своего платья. Оранжевого, как и положено морковке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Певица Лаура-Ли Ууссаар купалась ночью в карьере в Хаапсалу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌅🌊

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Популярный блогер Ити-Патрик Ярве сделала потрясающую фотосессию в море в Виймси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Молодая фитнес-модель Кристин-Амани Кивикас на выходных отдыхала и тренировалась на спортивной базе в Отепяэ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мотокоролева Сандра Роосме успела с подружкой добраться до самого глубокого в Эстонии озера Рыуге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Блогер Александра Миронюк добралась до Тарту

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И только оперная певица Элина Нечаева осталась на выходных в Таллинне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Рэпер Тийу Каарлып прогуливалась по пляжу Пяриспеа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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