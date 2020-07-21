СПИТ ПОД МОСТОМ ⟩ Британский жених выгнал Катю Кищук из дома

Певица Катя Кищук озадачила подписчиков серией признаний в сторис, похожих на крик души. Бывшая солистка группы Serebro написала, что сомневается в себе и ищет поддержки в Интернете. Также Катя написала, что ее переполняет злость, но говорить о том, что произошло или указывать конкретных лиц она не хочет. Но больше всего аудиторию удивило сообщение, связанное с нынешним материальным положением исполнительницы.

«Как обычно посплю на улице, найду жилье, поем гречку месяц, и опять все будет хорошо», — написала Екатерина. Эта фраза позволила предположить, что девушка поругалась со своим бойфрендом, за которого недавно собиралась замуж. Пояснять отрывочные признания Кищук не стала, а позднее и вовсе удалила их.