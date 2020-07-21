ВИДЕО ⟩ Голые, без мыла и зубной пасты: в Антсла начался слет хиппи

В этот раз на фестиваль съедется около тысячи человек со всего мира! На фестивале нет конкретной программы на каждый день, это просто сборище людей со свободными взглядами. Они будут жить в лесу по меньшей мере месяц.
Организаторы фестиваля взбудоражили общественность тем, что не приветствуют использование средств гигиены: мыла и зубной пасты. Также участники фестиваля могут ходить полностью обнажёнными, сообщает Reporter.
Когда подобное мероприятие проходило в Австрии, власти разогнали участников фестиваля. А в Польше такой сбор закончился вспышкой дизентерии. Местные жители Антсла боятся, что у них начнётся распространение болезней, к том числе обеспокоены тем, что слёт людей с разных краёв света вызовет новую вспышку коронавируса.
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