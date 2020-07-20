ВИДЕО ⟩ «Время и Стекло» презентовали клип на свою последнюю песню

«Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы. Приходи посмотреть на наш последний танец – в YouTube и в своем городе!» — написали «Время и Стекло».