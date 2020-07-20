А ВЫ УЖЕ ДОГАДАЛИСЬ? ⟩ Назван самый просматриваемый клип «Евровидения-2020»

Ролик был опубликован 12 марта на канале конкурса и практически сразу вырвался в лидеры. Однако Little Big никак не могли обогнать видео израильской певицы Нетты Барзилай. Ее клип для композиции Toy, с которой она одержала победу на «Евровидении» в 2018 году, держался очень долго в лидерах YouTube-страницы со 133 миллионами просмотров. Однако россияне все-таки смогли преодолеть необходимый миллион.