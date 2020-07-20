ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ 18 признаков того, что вы умеете обращаться с деньгами

Проверьте, есть ли у вас финансовые привычки, которые помогают увеличивать накопления и избегать пустого кошелька, пишет Лайфхакер.
1. У вас есть сбережения
Под матрасом или на сберегательном счёте у вас лежит сумма, равная вашим доходам как минимум за три месяца. Эти средства понадобятся на случай сокращения на работе, травмы и других неприятных происшествий, из-за которых вы можете потерять постоянный источник дохода. В течение трёх месяцев вы сможете деньгами из копилки оплачивать коммунальные услуги, аренду квартиры, покупать продукты и в целом жить так, как привыкли.
2. Вы откладываете часть денег с каждой зарплаты
Если вы пополняете накопления с каждой зарплаты, это говорит сразу о двух хороших вещах. Первая: вы не сводите концы с концами и можете себе позволить отложить часть дохода. Вторая: ваши накопления ежемесячно увеличиваются.
3. Вы фиксируете траты после каждой покупки
Поговорка «Деньги любят счёт» возникла не на пустом месте, финансы не терпят небрежного отношения. Вы честно фиксируете все расходы, даже если они демонстрируют ваши ошибки в ведении бюджета. Это помогает проанализировать, каких трат можно было избежать, и скорректировать расходы на остаток месяца.
4. У вас несколько «кошельков»
Вы не надеетесь на память и обстоятельства в таких важных вопросах, как финансовые. Поэтому деньги на повседневные нужды лежат на карточке, на случай форс-мажора — на сберегательном счёте, на крупные цели вроде квартиры, машины или отпуска — на депозите.
Впрочем, средства могут быть разложены и по бумажным конвертам — важно, что нет никакого риска случайно потратить накопления, выделенные на другие цели.
5. Вы знаете, как сэкономить
Вам известно множество способов экономии на повседневных покупках. Например, вы берёте большие упаковки, чтобы снизить цену за единицу товара, не ходите в супермаркет на голодный желудок и знаете все уловки мерчендайзеров, которые подталкивают вас к необдуманным покупкам.
6. Вы избегаете пустых трат
Есть несколько простых способов выкинуть деньги на ветер: покупка пакетов на кассах в супермаркетах, кофе навынос и так далее. Но вы подкованы в этом вопросе и чётко знаете, каких расходов можно с лёгкостью избежать.
7. Вы составляете список покупок
Самый простой способ избежать лишних трат — заранее и с трезвой головой понять, что вам нужно купить.
8. Вы планируете бюджет на месяц и год
Личный финансовый план делает отношения с деньгами простыми и понятными. Вы знаете, какие расходы неизбежны и сколько денег остаётся на удовольствия, прогнозируете крупные траты и можете заранее начать откладывать средства на них. Это позволяет избежать «качелей», когда в кармане то пусто, то густо, и обеспечивать себя всем необходимым.
9. Вы не ищете мелочь по карманам за два дня до зарплаты
У вас не бывает ситуаций, когда в последние дни перед зарплатой вам не на что купить даже хлеб и молоко. Причин может быть две: или вы виртуозно планируете бюджет, или зарабатываете больше, чем тратите.
10. Вы вовремя оплачиваете коммуналку, налоги, штрафы
Пени — крайне неприятное финансовое наказание за забывчивость и недисциплинированность. Но его легко избежать, если оплачивать все счета вовремя. Вы об этом знаете и не допускаете осечек.
11. У вас есть финансовые цели и план их достижения
Вы копите на отпуск, на автомобиль или на контрольный пакет акций нефтегазовой компании. При этом вы точно знаете, сколько денег вам понадобится с учётом инфляции, поставили реалистичный срок достижения цели и ежемесячно откладываете сумму согласно графику накоплений. Такой подход свидетельствует о том, что у вас всё получится.
12. Вы ориентируетесь в ценах
Вы знаете, сколько стоят привычные вам продукты, бытовая химия и другие товары повседневного спроса. Поэтому рука не потянется к консервам «по акции», ведь вы помните, что в соседнем гипермаркете они в два раза дешевле по постоянной цене. Это помогает вам выбирать наиболее выгодные предложения магазинов и не тратить лишнего.
13. Вы используете приложения, которые помогают экономить
Глупо игнорировать современные разработки, если они облегчат вам финансовое бремя. Существуют различные приложения, которые отслеживают акции и сравнивают цены на товары в разных магазинах. А вам для такой финансовой аналитики даже не придётся вставать с дивана.
14. Вы не берёте в долг у друзей, родственников, знакомых
Жить по средствам — один из главных принципов правильного обращения с деньгами. Соответственно, если своих доходов не хватает и приходится просить кого-то поучаствовать в вашей жизни материально, пусть и с отдачей, то что-то в вашем финансовом планировании пошло не так.
15. Вы не берёте потребительских кредитов на вещи, на которые можно накопить
Даже если вам обещают кредит под крайне низкие проценты, скорее всего, в него «вшита» страховка, дополнительное гарантийное обслуживание товара или что-то ещё, что заставит вас переплатить. При этом многие покупки, например новый телефон или игровая консоль, не относятся к жизненно важным — можно немного потерпеть и сэкономить.
16. Вы умеете считать
Вероятнее всего, школьный курс алгебры вам никогда так и не пригодился, но знания, полученные на уроках математики, нужны ежедневно. Простейшие вычисления помогают понять, как выгоднее покупать товар — по карте или по акции, не превышают ли затраты на дорогу выгоду от скидок и оформлять ли банковскую карту с кешбэком, если за неё вы заплатите 1 тысячу рублей в год, а вернёте всего 50 рублей в месяц.
17. У вас есть план увеличения дохода
Даже если вы получаете достаточно, чтобы жить не экономя, довольствоваться этим заработком непродуктивно. Поэтому вы ищете способы стать более высокооплачиваемым специалистом: постоянно учитесь, заводите полезные связи, участвуете в перспективных проектах. Кроме этого, вы видите, в каком направлении стоит расти, чтобы увеличивать доход.
18. Вы интересуетесь инвестированием
Даже если у вас пока нет суммы, которую можно было бы выгодно вложить, вы интересуетесь депозитами, акциями, инвестициями и другими способами заставить деньги работать. Это верный подход, который в будущем поможет как минимум не потерять часть сбережений из-за инфляции.