ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ 18 признаков того, что вы умеете обращаться с деньгами

1. У вас есть сбережения

Под матрасом или на сберегательном счёте у вас лежит сумма, равная вашим доходам как минимум за три месяца. Эти средства понадобятся на случай сокращения на работе, травмы и других неприятных происшествий, из-за которых вы можете потерять постоянный источник дохода. В течение трёх месяцев вы сможете деньгами из копилки оплачивать коммунальные услуги, аренду квартиры, покупать продукты и в целом жить так, как привыкли.

2. Вы откладываете часть денег с каждой зарплаты

Если вы пополняете накопления с каждой зарплаты, это говорит сразу о двух хороших вещах. Первая: вы не сводите концы с концами и можете себе позволить отложить часть дохода. Вторая: ваши накопления ежемесячно увеличиваются.

3. Вы фиксируете траты после каждой покупки

Поговорка «Деньги любят счёт» возникла не на пустом месте, финансы не терпят небрежного отношения. Вы честно фиксируете все расходы, даже если они демонстрируют ваши ошибки в ведении бюджета. Это помогает проанализировать, каких трат можно было избежать, и скорректировать расходы на остаток месяца.

4. У вас несколько «кошельков»

Вы не надеетесь на память и обстоятельства в таких важных вопросах, как финансовые. Поэтому деньги на повседневные нужды лежат на карточке, на случай форс-мажора — на сберегательном счёте, на крупные цели вроде квартиры, машины или отпуска — на депозите.

Впрочем, средства могут быть разложены и по бумажным конвертам — важно, что нет никакого риска случайно потратить накопления, выделенные на другие цели.

5. Вы знаете, как сэкономить

Вам известно множество способов экономии на повседневных покупках. Например, вы берёте большие упаковки, чтобы снизить цену за единицу товара, не ходите в супермаркет на голодный желудок и знаете все уловки мерчендайзеров, которые подталкивают вас к необдуманным покупкам.

6. Вы избегаете пустых трат

Есть несколько простых способов выкинуть деньги на ветер: покупка пакетов на кассах в супермаркетах, кофе навынос и так далее. Но вы подкованы в этом вопросе и чётко знаете, каких расходов можно с лёгкостью избежать.

7. Вы составляете список покупок

Самый простой способ избежать лишних трат — заранее и с трезвой головой понять, что вам нужно купить.

8. Вы планируете бюджет на месяц и год

Личный финансовый план делает отношения с деньгами простыми и понятными. Вы знаете, какие расходы неизбежны и сколько денег остаётся на удовольствия, прогнозируете крупные траты и можете заранее начать откладывать средства на них. Это позволяет избежать «качелей», когда в кармане то пусто, то густо, и обеспечивать себя всем необходимым.

9. Вы не ищете мелочь по карманам за два дня до зарплаты