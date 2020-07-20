18+ ⟩ Кадр недели: нагая и прекрасная эстонская русалка

В рубрике «Nädalapiiga» (пер. с эст. недельная девица) на портале Nelli Teataja еженедельно выкладывают удачное фото прекрасных дам. На этот раз пользователь под именем Neeme Reinjärv порадовал всех читателей эротичной фотографией выходящей из воды девушки. Молодая женщина с красивой линией талии, скромно смотрит в сторону. Девушка очень напоминает скульптуру «Hämarik» на площади Виру, выполненную скульптором Марэ Микофф.