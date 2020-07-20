Пн, 20.07.2020
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18+ ⟩ Кадр недели: нагая и прекрасная эстонская русалка

Скульптура "Hämarik" на площади Виру.

ФОТО: Ott Herodes

В воскресенье, читатель эстонского журнала Nelli Teataja опубликовал кадр с прекрасной нагой женщиной, выходящей из воды после купаний. Последние деньки проходят жарко, а данное фото накаляет атмосферу еще больше!

В рубрике «Nädalapiiga» (пер. с эст. недельная девица) на портале Nelli Teataja еженедельно выкладывают удачное фото прекрасных дам. На этот раз пользователь под именем Neeme Reinjärv порадовал всех читателей эротичной фотографией выходящей из воды девушки. Молодая женщина с красивой линией талии, скромно смотрит в сторону. Девушка очень напоминает скульптуру «Hämarik» на площади Виру, выполненную скульптором Марэ Микофф.

Смотрите ФОТО ЗДЕСЬ!

Фотография вызвала у мужчин бурную реакцию в комментариях. 

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