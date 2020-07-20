ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите, в каких шикарных платьях гостьи пришли на вечеринку Summer Fashion Showcase

В ресторан IO пришли гостьи в великолепных платьях в пол, при полном и искусном макияже и с отличным настроением. Все смогли полюбоваться трендами купальной моды - показ коллекции бикини ABFD Swimwear от дизайнера Анастасии Балак не оставил никого равнодушным, особенно мужчин, чарующие звуки саксофона, на котором играл Хенри Арукюла, придали мероприятию неповторимый шарм, а показ коллекции дизайнера Майи Луллу заставил женщин восхищенно замирать и бурно аплодировать. Изюминкой вечера стали зажигательные танцы бразильянки Аны Арруда, присоединиться с которой могли все желающие, и у некоторых даже получилось виртуозно и темпераментно вертеть бедрами и пятой точкой! Насыщенная программа уже на закате завершилась огненным шоу KELFIRIUS FIRE SHOW в исполнении Вадима Дмитриева.