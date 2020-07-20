Пн, 20.07.2020
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Звезду Болливуда Айшварию Рай госпитализировали с коронавирусом

Айшвария Рай

ФОТО: JEAN-PAUL PELISSIER/REUTERS

Звезда Болливуда Айшвария Рай Баччан и ее восьмилетняя дочь были госпитализированы почти через неделю после того, как у них выявили положительный результат на Covid-19.

На днях у 46-летней Айшварии Рай и ее 8-летней дочери Аарадхии был диагностирован коронавирус. Спустя некоторое время знаменитую актрису и “Мисс мира-1994“ госпитализировали с осложнениями.

Как сообщает CNN, Айшвария и Аарадхия, в которых сначала болезнь протекала бессимптомно, были срочно доставлены в одну из больниц в Мумбаи, из-за того, что у них начались проблемы с дыханием. Ранее муж актрисы Абхишек Баччан и ее свекор Амитабх Баччан, которые также являются известными индийскими актерами, были госпитализированы с коронавирусом в то же медицинское учреждение.

ФОТО: Reuters/ScanPix

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