Звезды надеются, звезды хотят, чтобы каждая новая их песня попадала на главный русский портал в Эстонии — Limon.ee. С середины июля мы запускаем блог, который постоянно будет пополняться музыкальными новинками от русских артистов в Эстонии. Песни могут быть при этом на любом языке.