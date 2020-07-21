ФОТО И ВИДЕО ⟩ Писали даже Путину и Ратасу, чтобы разрешили нам пожениться: душераздирающая история любви россиянки и жителя Эстонии

Эта замечательная история еще раз доказывает, что для любви не существует никаких преград, в том числе и государственных границ.
Евгений Ларин и Наталья Степанова поженились в минувшую субботу. Таллиннский ЗАГС зарегистрировал их брак, к которому они так стремились почти полгода. Невеста - жительница Санкт-Петербурга и гражданка России, жених - житель Эстонии.
Закрытие границ доставило паре столько нервов, стрессовых ситуаций, переживаний, Евгений писал письма премьер-министру Юри Ратасу, Наталья - Владимиру Путину, но ни один из политиков не ответил. Друзья теперь уже супружеской пары пристально следили в Facebook за всеми перипетиями влюбленных. Но, как говорится, любовь побеждает, и Наталье все же удалось пересечь границу России. Причем, как ни странно, официальные бумаги, которые подтверждали намерение выйти замуж, не являлись основанием для выезда из России, а справка о том, что Наталья направляется в Эстонию с целью посещения врача, стала индульгенцией, счастливая невеста за 10 минут прошла российскую границу и упала в объятья ожидающего ее жениха.
Смотрите наше эксклюзивное интервью, где молодожены рассказывают о терниях, через которые им пришлось пройти на пути к долгожданному браку!
Мы поздравляем Евгения и Наталью с законным браком и желаем долгих лет совместной жизни!