ФОТО И ВИДЕО ⟩ Писали даже Путину и Ратасу, чтобы разрешили нам пожениться: душераздирающая история любви россиянки и жителя Эстонии

Закрытие границ доставило паре столько нервов, стрессовых ситуаций, переживаний, Евгений писал письма премьер-министру Юри Ратасу, Наталья - Владимиру Путину, но ни один из политиков не ответил. Друзья теперь уже супружеской пары пристально следили в Facebook за всеми перипетиями влюбленных. Но, как говорится, любовь побеждает, и Наталье все же удалось пересечь границу России. Причем, как ни странно, официальные бумаги, которые подтверждали намерение выйти замуж, не являлись основанием для выезда из России, а справка о том, что Наталья направляется в Эстонию с целью посещения врача, стала индульгенцией, счастливая невеста за 10 минут прошла российскую границу и упала в объятья ожидающего ее жениха.