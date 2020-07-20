Гороскоп Павла Глобы на неделю с 20 по 26 июля: кому не повезет в финансовом плане, а кого ждет удача в делах любовных

Лев

Львам необходимо очистить себя от негатива и избавиться от неудач. В этом им на помощь смогут придти три полезных способа. На пользу этим людям пойдет отдых, смена обстановки. Возможно, Львам лучше пока побыть одним. Окружающие могут заражать их негативом, поэтому нужно ограничить общение в сети и в жизни.

Павел Глоба настоятельно советует избегать решения финансовых вопросов, которые не стоят остро на данный момент. Вместо этого лучше сделать что-то простое, заняться личными делами, обязанностями по дому. Самое главное — не спешить, не повышать темп, особенно в середине рабочей недели, когда звезды и планеты будут не в духе.

Дева

Новая неделя начнется для Дев с очень позитивной ноты. Энергия планет в понедельник будет максимально созидательной и пойдет на убыль. 23 июля станет негативным днем, но к выходным ситуация выровняется. Для того, чтобы во всех сферах жизни все было максимально стабильно, девам стоит научиться мыслить позитивно.

Это прекрасное время для общения с друзьями и близкими, поисков любви. Можно назначать свидания, флиртовать, начинать отношения, влюбляться и признаваться в чувствах. Главное — не вести себя слишком уж сдержанно и закрыто. Можно дать волю чувствам и эмоциям. Астролог отмечает, что это прекрасный период для смены работы, путешествий, командировок.

Весы

Финансовая сфера жизни станет для Весов самой важной на этой неделе. Пять самых сильных талисманов для привлечения денег помогут этим людям не остаться в аутсайдерах. Это прекрасное время для получения новых навыков, обучения. Можно также совершать покупки, делать подарки близким, открывать новый бизнес, делать выгодные вложения.

Что до любовной сферы, то даже в благоприятные дни 21 и 22 июля лучше опасаться ссор и неурядиц, не говоря уже о самом опасном дне, когда звезды полностью отвернутся от Весов — 25 июля. Лучше не ругаться, не спорить с близкими и коллегами. Нужно просто пережить эти семь дней, сдерживая свои порывы и нравоучения. В самом конце недели ситуация начнет выравниваться.

Скорпион

Скорпионам стоит обратить внимание на все сферы жизни. На этой неделе люди данного знака будут полны сил, уверенности и удачи. Если почувствуется ее недостаток, то только в неблагоприятный день — 21 июля. Даже это можно будет исправить — при помощи аффирмаций на успех, удачу и процветание. Это будет очень позитивная, яркая и динамичная неделя.

Можно расширять сферу влияния на работе и в бизнесе, посвящать больше времени работе. В любви Скорпионам тоже повезет, так как звезды и планеты повысят их обаяние и харизму. Это будет прекрасное время для поисков второй половинки, общения с друзьями, родственниками. Можно менять обстановку, знакомиться с людьми. Все дороги открыты.

Стрелец