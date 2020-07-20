Гороскоп Павла Глобы на неделю с 20 по 26 июля: кому не повезет в финансовом плане, а кого ждет удача в делах любовных

Портал Woman`s day поделился мыслями эксперта о том, как пройдет текущая неделя и как нужно будет бороться с неурядицами на своем пути.
Астролог отмечает, что это будет некий перевалочный пункт — время, когда стоит переосмыслить свое прошлое и заняться самоанализом, духовными поисками. Главное и побочной сфер не будет — всё сейчас имеет свой смысл.
Овен
У Овнов неделя начнется очень позитивно, а 21 и 22 июля станут самыми благоприятными днями из-за созидательной энергии звезд и планет. Даже в эти яркие и позитивные дни лучше забыть о шумных компаниях и диком веселье. Нужно сосредоточиться на общении с родственниками, особенно с детьми и родителями. Можно посидеть дома или отправиться на дачу.
Это не самое лучшее время для знакомств. Даже в социальных сетях стоит пока временно приостановить бурное общение. Будет велика вероятность совершить типичную для своего знака жизненную ошибку. Павел Глоба не советует Овнам брать на себя лишнюю ответственность, поступать бесчестно и необдуманно.
Телец
В отношениях с любимым человеком лучше не проявлять эгоизма, так как это может стать началом больших ссор и конфликтов. После неприятного общения нужно будет восстанавливать энергию. Периодически полезно будет менять обстановку, гулять, заниматься спортом. Астролог отмечает, что Тельцам пойдут на пользу деловые поездки, личные путешествия, а также общение с природой.
Близнецы
Нужно быть добрее и щедрее к близким. Астролог советует окружить вниманием не только вторую половинку, детей, но и родителей. Стоит позвонить старым друзьям, назначит встречу, пообщаться. Если кто-то находится в поисках, то они дадут положительный результат — можно знакомиться в интернете и в живую. Начинать новые отношения лучше с представителями верных знаков Зодиака.
Полезно также начинать новые дела на работе, создавать команду по решению определенных задач, объединяться в группы. Это идеальное время для покупок, финансовой активности, обучения. У одиноких Близнецов может наступить период сильной влюбленности. Важно не потерять голову, сохраняя способность мыслить объективно.
Рак
Полезно слушать самих себя и свой внутренний голос. Развить интуицию и скрытые способности помогут специальные упражнения. Логика и мудрость сильны лишь в совокупности с шестым чувством. Пришло время это проверить на деле. На этой неделе можно переводить отношения на новый уровень, заниматься новыми делами и рисковать.
Лев
Львам необходимо очистить себя от негатива и избавиться от неудач. В этом им на помощь смогут придти три полезных способа. На пользу этим людям пойдет отдых, смена обстановки. Возможно, Львам лучше пока побыть одним. Окружающие могут заражать их негативом, поэтому нужно ограничить общение в сети и в жизни.
Павел Глоба настоятельно советует избегать решения финансовых вопросов, которые не стоят остро на данный момент. Вместо этого лучше сделать что-то простое, заняться личными делами, обязанностями по дому. Самое главное — не спешить, не повышать темп, особенно в середине рабочей недели, когда звезды и планеты будут не в духе.
Дева
Новая неделя начнется для Дев с очень позитивной ноты. Энергия планет в понедельник будет максимально созидательной и пойдет на убыль. 23 июля станет негативным днем, но к выходным ситуация выровняется. Для того, чтобы во всех сферах жизни все было максимально стабильно, девам стоит научиться мыслить позитивно.
Это прекрасное время для общения с друзьями и близкими, поисков любви. Можно назначать свидания, флиртовать, начинать отношения, влюбляться и признаваться в чувствах. Главное — не вести себя слишком уж сдержанно и закрыто. Можно дать волю чувствам и эмоциям. Астролог отмечает, что это прекрасный период для смены работы, путешествий, командировок.
Весы
Что до любовной сферы, то даже в благоприятные дни 21 и 22 июля лучше опасаться ссор и неурядиц, не говоря уже о самом опасном дне, когда звезды полностью отвернутся от Весов — 25 июля. Лучше не ругаться, не спорить с близкими и коллегами. Нужно просто пережить эти семь дней, сдерживая свои порывы и нравоучения. В самом конце недели ситуация начнет выравниваться.
Скорпион
Скорпионам стоит обратить внимание на все сферы жизни. На этой неделе люди данного знака будут полны сил, уверенности и удачи. Если почувствуется ее недостаток, то только в неблагоприятный день — 21 июля. Даже это можно будет исправить — при помощи аффирмаций на успех, удачу и процветание. Это будет очень позитивная, яркая и динамичная неделя.
Можно расширять сферу влияния на работе и в бизнесе, посвящать больше времени работе. В любви Скорпионам тоже повезет, так как звезды и планеты повысят их обаяние и харизму. Это будет прекрасное время для поисков второй половинки, общения с друзьями, родственниками. Можно менять обстановку, знакомиться с людьми. Все дороги открыты.
Стрелец
Стрельцам на этой неделе в любовной сфере придется встретиться с некоторыми проблемами и неурядицами. Лучшие любовные камни-талисманы отчасти решат данную проблему. Настоящим решением может стать снисходительность, уважение и гибкость. Если продолжать гнуть свою линию, можно остаться в одиночестве, либо пережить мощнейший кризис.
В работе и бизнесе стоит быть максимально внимательными и продуктивными, но не ждать скорых результатов и прибыли. Это то самое время, когда нужно трудиться, не покладая рук. Благо, что звезды и планеты сейчас в правильном расположении духа. На выходных лучше отдохнуть дома, в спокойной обстановке. Тяжелые тренировки и экстремальные виды спорта могут привести к травмам.
Козерог
Астролог советует на этой неделе слушать интуицию, но не всегда. Существует пять ситуаций, в которых она точно не обманет Козерогов. Желательно избегать крупных трат, не подписывать важных бумаг. Негативную обстановку в любви нужно просто принять, не стараясь ничего изменить. Пришло время для спокойного решения проблем.
Водолей
На этой неделе не стоит отвергать помощь близких, второй половины и друзей. Их поддержка окажется очень своевременной, даже если на первый взгляд так не казаться не будет. Лучшим способом освободить разум от нерешенных любовных и семейных задач — работа. Мысли о доходах и расходах, а также о рутине помогут избежать скандалов.
На этой неделе стоит работать больше и усерднее. Главное — не допускать энергетического истощения, ведь оно может быть опасным. Тратить деньги на что-то дорогостоящее пока не желательно. Лучше не думать о шопинге как о способе развлечься. В магазины стоит ходить только за вещами первой необходимости.
Рыбы
Астрологи часто относят Рыб к знакам Зодиака, которым не везет с деньгами. На этой неделе данный статус может подтвердиться. Не стоит совершать необдуманных шагов на работе и сверхдорогих покупок, особенно 23 числа - в самый неблагоприятный день недели. Стоит больше времени посвящать совместным делам с коллегами. Результат будет очень позитивным.
Наступает время любви. Рыбам удастся найти вторую половинку, наладить уже существующие отношения. Очень хорошо на любовной сфере скажется смена обстановки, поездки. Не помешает толика уверенности, самолюбия и веселья. Нужно нести в этот мир позитив, тогда окружающие люди ответят тем же.