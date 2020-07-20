Вся в мать: дочка Пугачевой и Галкина удивила неожиданным талантом

Брак Максима Галкина и Аллы Пугачевой можно назвать идеальным. И хоть в союз 71-летней певицы и 43-летнего комика до сих пор верится с трудом, знаменитости не только живут вместе уже 19 лет, но и воспитывают двух замечательных детишек — шестилетних Лизу и Гарри.

В своем Instagram Галкин часто публикует фото и видео с детьми. Так, на днях в Сети появился небольшой видеоролик, где Лиза исполняет роль диктора телевидения. Девочка рассказала своим зрителям последние новости, спела песню Тото Котуньо и даже заговорила по-французски, пишет Clutch.