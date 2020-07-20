И СНОВА ОБНАЖЕННАЯ ⟩ Дарья Мороз не может остановиться: очередной фото ню восхитило пользователей Сети

Бывшая супруга режиссера Константина Богомолова отдыхает с ребенком на лоне природы в Псковской области, сообщает Пятый канал.
Бывшая жена режиссера Константина Богомолова — актриса Дарья Мороз на своей странице в Instagram выставила на суд подписчиков свое откровенное фото. Знаменитость призналась, что пикантный снимок — дело рук девятилетней дочери Анны.
«Анна взяла телефон и сказала: „Я фотографирую так же хорошо, как папа“. Ну и реально художественно сняла маму», — написала Дарья Мороз под публикацией.
На снимке звезда фильма «Дурак» позирует голой на мостках у водоема в деревне Глушь Псковской области, где отдыхает вместе с дочерью. Юзеры, подписанные на страницу Дарьи Мороз, отметили, что у юного фотографа настоящий талант. Многие отметили, что кадр у девочки получился очень атмосферным и подчеркнул внешние достоинства ее матери.
«Очень круто! Это — талант!»; «Прекрасная работа! Класс!»; «Гвоздь очень хорошо получился!»; «Молодец дочка, очень гармоничное фото, уловила атмосферу»; «Какое-то сотворение мира прямо», — выражают восхищение пользователи.