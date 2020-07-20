20-летняя фигуристка погибла в Москве, оставив предсмертную записку из одного слова: «Люблю»

«Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели - суицид», - сказал собеседник агентства. Она оставила записку со словом «люблю». По словам источника, ранее девушка уже пыталась покончить с собой после перенесенной травмы. Мать Александровской не выдержала удара. Ее в состоянии шока госпитализировали в психиатрическую клинику, пишет Topnews.

Известно, что несколько лет назад семья Александровской пережила трагедию – тогда умер отец Кати.

После впечатляющей победы на юниорском чемпионате мира 2017 года Александровская некоторое время выступала в Канаде. Однако вскоре спортсменка получила травму на тренировке в Канаде и вернулась в Москву. Все это наложило негативный отпечаток на ее дальнейшую судьбу. К тому же у Александровской возникли серьезные проблемы со здоровьем, которые в итоге поставили крест на успешной спортивной карьере.

По словам бывшего тренера спортсменки Андрея Хекало, в начале этого года у Екатерины случился приступ эпилепсии. «Мы готовились к турниру Четырех континентов, это серьезный старт, и вдруг Катя не приехала на тренировку, на телефон не отвечала. Я созвонился с мамой и узнал — у Кати был приступ эпилепсии, такой серьезный, что она чуть не умерла», — рассказал тренер фигуристки.

После двухнедельного обследования врачи вынесли вердикт, что девушка не сможет дальше заниматься профессиональным спортом. Возможно, именно это стало так называемым спусковым крючком для будущей трагедии, предполагает Хекало.

«Видите тут еще как… Человек перестал заниматься активной жизнью. У нее были ежедневные тренировки, пробежки по субботам, соревнования, сборы. Представляете, все это у нее с малых лет. Потом они с мамой вдруг решили закончить. Тут еще эта пандемия… Люди переносят это по-разному… Записка эта, конечно, меня убила», — цитирует наставника Пятый канал.

Девушка после этого долгое время находилась в тяжелейшей депрессии и вынуждена была даже обратиться к психиатру. О проблемах с психикой у Александровской подтвердили и ее близкие подруги.

«Она не могла найти себя, чувствовала себя одиноко, хотя я, как могла, ее поддерживала. Но в силу обстоятельств не могла уделять ей много времени, о чем сейчас жалею», — вспоминала одна из них - Вероника.

Другая близкая подруга Екатерины — Анастасия — рассказала, что еще несколько лет назад подозревала у девушки психическое расстройство.

«Я хорошо знала Катю. Мы тренировались в одной группе в Москве. Думаю, что у нее были некие проблемы с психикой. Когда узнала о ее гибели, то пришла в шок… Я до сих пор не верю… Это ужасная потеря», - признается она.

Чтобы как-то найти замену катку и зарабатывать на жизнь, Александровской после внезапного прекращения спортивной карьеры пришлось устроиться стриптизершей в один из столичных клубов.

Австралийский фигурист Харли Уиндзор, выступавший в парном катании с россиянкой, рассказал, что спортсменка испытывала психологические проблемы. ФОТО: Instagram