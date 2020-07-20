Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия»

В июне у звезды отечественных сериалов диагностировали рак желудка четвертой степени. Макарова проходила курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере имени Н. Н. Блохина. Однако врачам спасти ее так и не удалось. «Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — говорится в сообщении.