Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия»

Актриса Марина Макарова, известной по ролям в телесериалах «Убойная сила» и «Тайн следствия», скончалась на 46-м году жизни, пишет Topnews.
Об этом сообщил Костромской камерный драматический театр. Причиной смерти актрисы Марины Макаровой стал рак желудка.
В июне у звезды отечественных сериалов диагностировали рак желудка четвертой степени. Макарова проходила курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере имени Н. Н. Блохина. Однако врачам спасти ее так и не удалось. «Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — говорится в сообщении.
За годы карьеры Макарова сыграла во многие телепроектах, в том числе в сериалах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Фаворский», «Литейный», «Секретная служба Его Величества».