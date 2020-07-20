ФОТО ⟩ «Бесятся с жиру!»: Игорь Николаев разозлил Сеть полетом на частном самолете

60-летний композитор и певец Игорь Николаев, несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавирусной инфекции, отправился с семьей на отдых. При этом звезда российской эстрады выбрал недешевый способ передвижения.
Николаев поделился с подписчиками в Instagram семейным фото, которое было сделано на борту частного самолета.
На фото можно увидеть самого музыканта, его 4-летнюю дочь Веронику и жену Юлию Проскурякову.
«Маленький самолетик перевозит маленькую, но очень дружную семейку. Полетели!», - так подписал пост певец, не уточнив куда именно отправился на отдых.
Некоторые пользователи Сети предположили, что певец вместе с семьей улетел отдыхать в США, где у Николаева есть недвижимость, а другие считают, что на таком самолете едва ли можно перелететь океан.
Более того, лишь только немногие смогли порадоваться за артиста. Большинство посоветовали Николаеву быть скромнее.
Особенное негодование полёт музыканта вызвал на фоне недавних заявлений представителей российского шоу-бизнеса о том, какие финансовые трудности артисты испытывают из-за ограничений по CoViD-19. «Зачем это выкладывать?», «Это маленький самолетик? Всем бы так!», «Вы с ума сходите, а мы работаем», «А еще артисты жаловались, что без работы остались!», «Конечно, с ума сходите, а мы работаем», «Бесятся с жиру», «У многих денег на хлеб не хватает! А вы на личном самолёте», — высказались негодующие пользователи.