ФОТО ⟩ «Бесятся с жиру!»: Игорь Николаев разозлил Сеть полетом на частном самолете

60-летний композитор и певец Игорь Николаев, несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавирусной инфекции, отправился с семьей на отдых. При этом звезда российской эстрады выбрал недешевый способ передвижения.

Николаев поделился с подписчиками в Instagram семейным фото, которое было сделано на борту частного самолета.

На фото можно увидеть самого музыканта, его 4-летнюю дочь Веронику и жену Юлию Проскурякову.

«Маленький самолетик перевозит маленькую, но очень дружную семейку. Полетели!», - так подписал пост певец, не уточнив куда именно отправился на отдых.

Некоторые пользователи Сети предположили, что певец вместе с семьей улетел отдыхать в США, где у Николаева есть недвижимость, а другие считают, что на таком самолете едва ли можно перелететь океан.

Семья Николаева ФОТО: Instagram

Более того, лишь только немногие смогли порадоваться за артиста. Большинство посоветовали Николаеву быть скромнее.