Пн, 20.07.2020
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ФОТО ⟩ «Бесятся с жиру!»: Игорь Николаев разозлил Сеть полетом на частном самолете

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

ФОТО: Valeriy Levitin / RIA Novosti

Пользователи Cети предположили, что певец вместе с семьей улетел отдыхать в США, пишет Topnews.

60-летний композитор и певец Игорь Николаев, несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавирусной инфекции, отправился с семьей на отдых. При этом звезда российской эстрады выбрал недешевый способ передвижения.

Николаев поделился с подписчиками в Instagram семейным фото, которое было сделано на борту частного самолета.

На фото можно увидеть самого музыканта, его 4-летнюю дочь Веронику и жену Юлию Проскурякову.

«Маленький самолетик перевозит маленькую, но очень дружную семейку. Полетели!», - так подписал пост певец, не уточнив куда именно отправился на отдых.

Некоторые пользователи Сети предположили, что певец вместе с семьей улетел отдыхать в США, где у Николаева есть недвижимость, а другие считают, что на таком самолете едва ли можно перелететь океан.

Семья Николаева

ФОТО: Instagram

Более того, лишь только немногие смогли порадоваться за артиста. Большинство посоветовали Николаеву быть скромнее.

Особенное негодование полёт музыканта вызвал на фоне недавних заявлений представителей российского шоу-бизнеса о том, какие финансовые трудности артисты испытывают из-за ограничений по CoViD-19. «Зачем это выкладывать?», «Это маленький самолетик? Всем бы так!», «Вы с ума сходите, а мы работаем», «А еще артисты жаловались, что без работы остались!», «Конечно, с ума сходите, а мы работаем», «Бесятся с жиру», «У многих денег на хлеб не хватает! А вы на личном самолёте», — высказались негодующие пользователи.

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