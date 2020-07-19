ВИДЕО ⟩ Morgenshtern о задержании полицией, фите с Тимати и ссоре с Элджеем

Команда ТНТ MUSIC нагрянула в гости к хитмейкеру и взяла интервью. Morgenshtern вышел к нам с капельницей после загула с Элджеем по случаю премьеры их совместки «Cadillac». Алишер рассказал о том, как они проехались по центру Москвы на крыше машины и попались за нарушение правил, а также признался в любви коллеге и рассказал о работе с Тимати.