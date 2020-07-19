ВИДЕО ⟩ Morgenshtern о задержании полицией, фите с Тимати и ссоре с Элджеем

Команда ТНТ MUSIC нагрянула в гости к хитмейкеру и взяла интервью. Morgenshtern вышел к нам с капельницей после загула с Элджеем по случаю премьеры их совместки «Cadillac». Алишер рассказал о том, как они проехались по центру Москвы на крыше машины и попались за нарушение правил, а также признался в любви коллеге и рассказал о работе с Тимати.
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В честь релиза совместного клипа «Cadillac» Morgenshtern и Элджей устроили скандальный перформанс в центре Москвы и были задержаны полицией. Взобравшись на крышу тачки, рэперы проехались по центру города, нарушая правила. В итоге, машину остановили и выписали штраф. После этого Алишер и Леша долетели до набережной Москва-Сити и закатили там мини-вечеринку.
Нам стали интересны подробности инцидента, о котором всю неделю гудели соцсети. Мы добрались до дома Моргенштерна и взяли у артиста большое интервью. После бурной вечеринки артист вышел к СМИ с капельницей и рассказал, как все было.