ВИДЕО ⟩ Джиган показал, как растолстел после реабилитации

Рэпер Джиган показал, как именно на него повлиял курс реабилитации. Музыкант на своей странице в Instagram опубликовал видео из серфинг-парка, на котором отчетливо видны свежеприобретенные килограммы.

На видео Джиган пытается кататься на доске для серфинга в одном из московских парков. Однако ему сложно балансировать и в конце записи падает в воду. Невооруженным взглядом видно, как изменилась фигура рэпера, и он не пытается это скрыть: в нижней части видео можно заметить надпись, что весит теперь Джиган 110 килограммов.

ФОТО: Пятый канал

Примечательно, что до этого видео рэпер опубликовал десяток фотографий себя в отличной форме, а также еще одно видео из парка, но уже со своим другой и коллегой Тимати, который, в отличие от Джигана, прекрасно балансирует на доске и находится в отличной форме.